[헤럴드경제(안)=박정규 기자]안양시(시장 최대호)는 지난 29일 동안구청 대회의실에서 ‘2026년 동계 대학생 행정체험연수’ 참여자들과 소통 간담회를 열고, 4주간의 연수 과정을 마무리했다고 3일 밝혔다.

안양시의 대표적인 청년 일자리 경험 사업으로 자리잡은 대학생 행정체험연수는 방학 기간을 활용해 대학생들이 공공기관에서 행정 실무를 직접 경험하며 시정에 대한 이해를 높이고, 사회 진출 전 진로 탐색을 지원하는 제도이다.

높은 경쟁률을 뚫고 선발된 100명의 대학생들은 1월 5일부터 4주 동안 시청, 사업소, 행정복지센터, 도서관, 복지관 등에서 민원 안내와 행정 업무 보조 등 공공 행정의 일선 현장을 직접 경험했다.

간담회는 단순한 해산식이 아닌, 학생들의 실질적인 역량 강화를 돕는 ‘성장의 장’으로 꾸며졌다. 시는 ㎢안양시 주요 청년정책 소개 ▷인공지능(AI)을 활용한 이력서 및 자기소개서 작성법 설명회 ▷소통 전문가 특강 등을 진행해 학생들로부터 큰 호응을 얻었다.

특히 최 시장이 직접 주재한 ‘소통의 시간’에서는 학생들의 현장감있는 건의사항들이 제시됐다. 학생들은 ▷청년정책 홍보 활성화 ▷안양천 수질 및 시설물 정비 ▷행정체험연수 기회 확대 등 행정체험연수에 참여하면서 느꼈던 시정 개선 사항을 가감 없이 건의했다.

최대호 안양시장은 “학생들이 제안한 의견들을 검토해 시정에 적극 반영하겠다”며, “지속적인 대학교 등록금 인상으로 청년들의 경제적 부담이 큰 상황 속에서 행정체험연수뿐만 아니라 실질적으로 체감할 수 있는 학생 및 청년 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.