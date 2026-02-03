서울관광재단 우수 유니버설 관광시설 선정

지상 500m 높이 서울스카이 전망대에도 거뜬히 올라간 장애인·노약자들
[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드가 장애인 등을 대상으로 온라인 우대 예매 서비스를 도입하며 편의성을 강화했다. 이번 서비스는 카카오톡 지갑 인증과 연계하여 운영하며, 온라인으로도 간편하게 우대 자격을 인증할 수 있도록 마련되었다.

온라인 우대 예매의 대상자는 장애인과 시니어, 국가유공자, 국가보훈대상자, 기초생활수급자, 차상위계층까지 포함한다. 그동안 현장에서만 가능했던 우대 예매가 온라인으로 확대되어 보다 편리하게 혜택을 적용 받을 수 있을 것으로 기대된다.

온라인 예매 도입을 기념해 추가 할인도 제공한다. 3월 31일(화)까지 온라인으로 예매 시 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 워터파크) 기존 최대 50% 할인과 함께 1000원 추가 할인까지 제공한다.

롯데월드 아쿠아리움
롯데월드는 이외에도 관광약자의 편의를 높이기 위해 다양한 노력을 지속하고 있다. 2023년에는 롯데월드 어드벤처, 2022년에는 아쿠아리움과 서울스카이가 서울관광재단이 주관하는 우수 유니버설 관광시설로 선정된 바 있다.

롯데월드는 장애인 대상 어트랙션 탑승예약제 등 사업장의 특성을 반영한 편의제도와 접근성이 높은 다양한 편의시설 등으로 높은 평가를 받았다.

이해열 롯데월드 마케팅부문장은 “롯데월드는 향후에도 모두가 편리하게 즐길 수 있는 관광 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라며 “즐거움의 가치를 사회 전반으로 확산하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.


