- 2일부터 연결형은행권 2면부(4종) 선착순 한정 판매 실시…1인당 구매수량 5개에서 10개로 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)가 2일부터 ‘연결형 은행권(4종, 1000원권·5000원권·1만원권·5만원권 2면부)’를 한정 판매한다.

연결형 은행권은 낱장으로 잘리지 않고 연결돼 있는 형태의 기념화폐를 의미한다. 이번에 판매되는 연결형 은행권 중 5만원권 2면부는 2024년 처음 출시될 당시 2.2대 1의 경쟁률을 기록하며 높은 인기를 자랑한 제품이다.

연결형 은행권 1000원권 2면부는 세트당 8100원이며, 5000원권 2면부는 세트당 1만 8400원이다. 1만원권 2면부는 세트당 3만 100원이고 5만원권 2면부는 세트당 11만 6600원으로 한국조폐공사 쇼핑몰에서 구매할 수 있다. 입금 완료 후 최대 2주 내 배송될 예정이다.

이번 판매에서는 고객 편의 증대를 위해 1인당 구매 가능 수량을 기존 5개에서 10개로 확대했다. 이는 앞서 진행된 연결형 은행권 1000원권 전지형, 5000원권 16면부 한정 판매와 동일한 기준이다. (단, 타 제품과 미합산, 예약접수분 합산적용)

조폐공사는 설 명절을 앞두고 진행되는 이번 한정 판매가 특별한 명절 선물이 될 것으로 기대하고 있다. 설날에는 세뱃돈을 주는 풍습이 있는 만큼 연결된 화폐가 특별한 세뱃돈이 될 수 있다는 설명이다.

성창훈 사장은 “연결형 은행권은 화폐를 색다른 방식으로 소장할 수 있는 특별한 화폐 기념품”이라며“화폐가 단순한 거래 수단을 넘어 국민이 소장하고 의미를 담아 활용하는 예술적 자산으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.