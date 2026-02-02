도봉땡겨요상품권 2월 3일 오전 10시, 5억 원 규모 도봉사랑상품권 2월 4일 오후 4시, 90억 원 규모

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 민족 대명절 설을 맞아 90억 원 규모의 도봉사랑상품권과 5억 원 규모의 도봉땡겨요상품권을 발행한다.

도봉사랑상품권은 2월 4일 오후 4시부터 5% 할인된 금액으로 ‘서울페이플러스(서울페이+)’ 앱에서 구매할 수 있다. 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있으며, 보유 한도는 150만 원이다.

도봉땡겨요상품권은 2월 3일 오전 10시에 발행된다. 할인율은 15%다. ‘서울페이플러스 앱’에서 구매할 수 있으며, 1인당 월 구매 한도는 20만 원, 보유 한도는 100만 원이다.

도봉땡겨요상품권의 경우 결제금액의 5%를 다음 달 20일에 배달전용상품권으로 돌려받는 ‘페이백 이벤트’를 진행한다. 기간은 예산 소진 시까지다.

추가로 배달전용상품권으로 2만5천 원 이상 주문 시 ‘땡겨요 쿠폰 2,000원 지급‘ 이벤트도 진행한다. 땡겨요 쿠폰은 결제 단계에서 사용할 수 있다.

도봉땡겨요상품권 소비자는 선할인 15%와 이벤트까지 참여하면 최대 28%를 할인받을 수 있다.

오언석 도봉구청장은 “이번 상품권 발행이 구민들의 가계 부담은 덜고, 소상공인의 매출에 도움을 줄 수 있길 바란다. 앞으로도 지역상권 활성화를 위한 사업 추진에 더욱 힘쓰도록 하겠다”고 말했다.