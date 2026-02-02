게이츠 측 “사실 무근, 함정 빠뜨리려고 해” ‘엡스타인 파일’ 유명인사 속속 등장 논란 계속

[헤럴드경제=이원율 기자]미국 법무부가 공개한 성범죄자 제프리 엡스타인 수사 관련 문건, 일명 ‘엡스타인 파일’에 유명 인사들이 속속 등장하며 논란이 일파만파 커지고 있다. 마이크로소프트창업자(MS) 빌 게이츠의 이름이 거론되는가 하면, 영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤드루 전 왕자의 모습도 파일 속에서 포착돼 논란이 일고 있는 상황이다.

이런 가운데 1일(현지시간) 영국 BBC방송, AFP통신 등에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 주인공인 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’의 감독 브렛 래트너도 ‘앱스타인 파일’에 등장하는 것으로 확인됐다.

파일에 포함된 한 사진에서 래트너는 소파에 앉아 한 젊은 여성의 허리에 팔을 감고 있으며, 옆에는 엡스타인과 또 다른 여성이 함께 앉아있다. 사진 속 여성들의 얼굴은 가림 처리됐다.

미 법무부가 공개한 사진 섬네일 모음집에는 이 사진과 함께 래트너와 엡스타인이 웃는 얼굴로 여성들과 함께 있는 모습을 포착한 사진도 대거 포함됐다.

BBC는 래트너 측 입장을 듣기 위해 연락을 한 상태라고 전했다. 래트너는 영화 ‘러시아워’, ‘엑스맨 : 최후의 전쟁’ 등을 만들었다. 성폭력 피해를 폭로하는 ‘미투’(Me too) 운동으로 영화계에서 쫓겨났다. 2017년 배우 나타샤 헨스트리지와 올리비아 문 등 6명 여성이 래트너의 성범죄를 폭로해 사실살 퇴출됐지만, 이번에 ‘멜라니아’ 연출로 복귀한 것이다.

노르웨이의 메테마리트 왕세자비도 엡스타인과의 친분이 드러나 논란이 되고 있다.

미 법무부가 공개한 엡스타인 문건에서 메테마리트의 이름은 최소 1000번 이상 등장한다. 노르웨이 일간지 VG는 2011~2014년 사이 오간 두 사람의 메시지도 보도했다. 한 이메일에서 메테마리트는 엡스타인에게 “엄마가 15살 아들의 배경화면으로 서핑보드를 든 벗은 여성 두 명을 제안하는 게 부적절할까”라고 물었다. 2012년 엡스타인이 “신붓감을 찾으러” 프랑스 파리에 왔다고 하자 메테마리트는 “파리가 불륜하기에 좋다”고 답하기도 했다.

노르웨이 왕실에 따르면 메테마리트는 엡스타인이 왕세자비와의 관계를 다른 사람들에게 영향력으로 이용하려 한다고 느껴 2014년 연락을 끊었다.

메테마리트는 AFP에 보낸 성명에서 “판단력이 부족했다. 엡스타인과 접촉한 일을 깊이 후회한다”며 “엡스타인의 배경을 더 면밀히 확인하지 못했다. 그가 어떤 사람인지 충분히 빨리 이해하지 못했다”고 했다.

미국 법무부는 300만페이지 분량의 엡스타인 문건을 공개했다.

엡스타인이 자신에게 보낸 것으로 보이는 한 이메일에는 게이츠가 러시아 여성들과의 관계 후 성병에 걸린 뒤 당시 배우자였던 멀린다에게 이 사실을 숨기려고 했다는 미확인 메일도 담겼다. 게이츠의 대변인은 “터무니 없고, 완전히 사실무근”이라고 부인했다. 그는 “문건에서 확인할 수 있는 것은 엡스타인이 게이츠와의 관계가 끝난 데 대해 좌절했고, 게이츠를 함정에 빠뜨리고 명예를 훼손하려고 시도했다는 것”이라고 주장했다.

그런가 하면, 앤드루 전 왕자가 실내 바닥에 누워있는 한 여성과 함께 찍힌 사진들도 공개됐다. 이에 일본을 방문 중인 키어 스타머 영국 총리는 앤드루가 미국 의회에 서야 한다고 압박했다. 스타머 총리는 엡스타인 사건의 피해자들을 최우선으로 고려해야 한다며 “정보를 가진 사람이라면 요청받는 어떤 형태로든 그 정보를 공유할 준비가 돼 있어야 한다”고 했다.