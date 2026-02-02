[헤럴드경제]
[헤럴드경제]

[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 제68회 그래미 어워즈에서 수상했다.


shee@heraldcorp.com