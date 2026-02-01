[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위에 오른 소감을 밝혔다.

지난 달 30일 유튜브 채널 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’에는 ‘하루만 로제의 두쫀쿠가 되고 싶어, 좋아하는 사람과 아파트 게임을 한다면 로제는 어떻게 플러팅할까?’라는 제목의 영상이 게시됐다.

이날 화보 촬영을 마친 뒤 진행된 인터뷰에서 로제는 “따끈따끈한 소식! ‘2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 선정된 로제! 비결이 뭔가요?”라는 질문에 “아 이게 뭐에요. 너무 창피한데요. 저 이거 좀 이해가 안 가요”라고 답했다.

이어 로제는 “말이 안되지만 너무 감사하다”고 덧붙였다.

미모 비결을 묻는 질문에는 “맛있는 것을 매일 먹는다. 딸기와 오징어를 좋아한다 제가. 그걸로 기쁨을 채우면 환한 미소를 유지할 수가 있다”고 밝혔다.

로제는 지난해 12월 29일 미국 영화 사이트 TC 캔들러가 발표한 ‘2025 세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 순위에서 1위의 영예를 안았다. TC 캔들러는 1990년부터 매년 전 세계 미남·미녀 100인을 선정해 발표하고 있다.

로제의 뒤를 이어 에스파 카리나가 8위, 블랙핑크 지수가 11위를 각각 차지하는 등 K-팝 아티스트들이 상위권에 다수 랭크됐다.