[헤럴드경제= 박영훈 기자] 연말 연초 5대 은행에서 약 2400명이 희망퇴직으로 나간 것으로 확인됐다.

1일 은행권에 따르면 지난해 말부터 올해 초 사이에 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 2364명이 희망퇴직했다.

신한은행이 669명으로 지난해 1월(541명)보다 100명 넘게 늘었다. 2020년 이후 최대 규모입니다.

지난해 12월 희망퇴직 신청을 받은 농협은행에서도 최종적으로 443명이 퇴직해 희망퇴직자가 전년(391명)보다 늘었다. 국민은행과 하나은행, 우리은행에서는 각각 549명, 283명, 420명이 퇴직했다.

앞으로 희망퇴직 조건이 더 나아지기는 어렵다는 인식이 자리 잡으면서 5대 은행에서만 최근 수년간 연 2000명 규모 직원이 희망퇴직을 선택하고 있다.

5대 은행의 희망퇴직 인원은 2022∼2023년 2200여명이었다가 2024년엔 희망퇴직금 조건이 일제히 낮아지면서 1800명대로 줄었다. 그러나 다시 2000명대로 늘었고 올해도 비슷한 인원이 은행을 떠났다.

올해 국민·신한·하나·우리은행은 희망퇴직금으로 근무 기간 등에 따라 최대 31개월 치, 농협은행은 최대 28개월 치 임금을 지급한다.

퇴직자들은 올해도 평균 4억∼5억원, 많게는 10억원가량의 퇴직금을 받은 것으로 추정된다. 지난해 상반기 은행별 반기보고서에 따르면 2024년 말에서 2025년 초 회사를 떠난 은행원 중 기본퇴직금과 특별퇴직금을 합해 10억원 넘게 받은 직원도 있었다.

하나은행에서 보수 총액 상위 5명 중 퇴직금을 가장 많이 받은 직원은 10억6000만원을 수령했으며 나머지 4명도 모두 9억원대 퇴직금을 챙겼다. 국민, 신한, 우리은행의 보수총액 상위 퇴직자들은 1인당 7억∼9억원대 퇴직금을 받았다.