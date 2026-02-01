부모 불안감 조성하는 AI보이스피싱 자녀의 울음소리 들려주며 금전 요구 금감원, 주의 단계 ‘소비자경보’ 발령

“엄마, 흑흑... 나 아저씨한테 맞았어. 나 지금 차 안에 있어.” “얘가 지나가다가 내 발을 밟았어. 순간 화가 나서 애를 차에 태우고 때렸는데, 애는 내가 차에서 내려놓을 테니 50만원만 보내.”

[헤럴드경제=김은희 기자] 최근 미성년 자녀와 학부모의 이름, 연락처 등 정보를 악용해 자녀 납치를 빙자한 보이스피싱 사기가 성행하고 있다. 특히 인공지능(AI)으로 조작한 아이의 울음소리로 부모의 불안감을 자극하고 소액 송금을 요구해 단시간에 범죄를 일으키고 있다.

금융감독원은 최근 자녀 납치를 빙자한 보이스피싱 사기가 발생하고 있다며 이를 예방하기 위한 주의 단계의 소비자경보를 발령한다고 1일 밝혔다.

금감원에 따르면 사기범은 학원 밀집 지역 등에서 학부모를 대상으로 미성년 자녀의 이름, 학원명 등 구체적인 정보를 제시하며 전화로 접근한다. 특히 아이들이 학원에 있어 쉽게 연락되지 않는 저녁 또는 늦은 오후 시간대 연락이 집중된다.

그들은 자세한 상황 설명 없이 우선 자녀와 통화하게 하고 자녀의 우는 목소리를 들려주며 공포를 조장한다. 이때 자녀의 울음소리는 AI로 조작한 가짜 목소리지만 부모의 불안심리를 자극해 상황 판단 능력을 흐리게 만든다고 금감원은 지적했다.

사기범은 피해자의 자녀가 욕을 했다거나 자신의 휴대폰 액정을 망가뜨렸다는 등 일상에서 있을 법한 거짓말을 하면서 피해자의 자녀를 차로 납치·감금했다며 술값, 수리비 등 명목으로 금전을 요구한다. 일반적인 보이스피싱과 달리 예·적금 해지나 대출 실행 없이 바로 송금할 수 있는 소액을 요구하면서 순식간에 범죄를 일으키는 것이 특징이다.

금감원은 “아이가 납치됐다는 전화를 받았을 경우 일단 전화를 끊고 자녀에게 직접 전화해 자녀의 위치와 안전을 직접 확인해야 한다”고 강조했다. 특히 사기범은 전화를 끊지 못하게 압박하는 경향이 있는 만큼 전화를 끊지 못하게 한다면 무조건 보이스피싱을 의심해야 한다는 설명이다.

아울러 통신사의 AI 보이스피싱 탐지 서비스 등을 적극 활용하고 추가적인 보이스피싱 피해 확산을 막기 위해 사기범의 전화번호를 제보해달라고 금감원은 당부했다.