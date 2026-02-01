올해 송 장관 사칭 계정만 49건 신고·차단 조치 친구 신청 및 개인 메시지로 접근…피해 주의보 생중계·SNS 소통 확대 속 인지도 악용 사례도 해외 유명인 사칭 사례도 빈번, 댓글까지 침투

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부가 송미령 장관을 사칭한 페이스북 가짜 계정이 우후죽순 생겨나자, 이를 차단하기 위한 ‘소탕작전’에 착수했다.

장관 명의를 도용한 계정들이 장관 구독자나 댓글을 단 이용자에게 친구 신청이나 개인 메시지를 보내는 사례가 잇따라 발생하면서, 피해를 막기 위한 이용자들의 각별한 주의가 요구되고 있다.

1일 관가에 따르면 농식품부는 올해 1월 중순부터 현재까지 송 장관을 사칭한 것으로 의심되는 페이스북 계정 49건을 신고해 차단했다. 이는 지난해 초 접수된 신고 건수 약 23건과 비교하면 두 배 이상 늘어난 수치다.

이 같은 사칭 계정 확산은 새 정부 출범 이후 국무회의 등 주요 일정의 생중계가 활발해지고, 장관 개인의 SNS를 통한 대국민 소통이 강화되면서 송 장관의 인지도가 높아진 점을 악용하려는 시도가 늘어난 데 따른 것으로 풀이된다.

사칭 계정들은 송 장관과 동일한 이름을 사용하거나 영문 철자를 미묘하게 바꿔 실제 계정과 혼동을 유도하는 방식이 대부분이다.

특히 페이스북에서 ‘공통 친구’가 노출되는 점을 악용해, 장관의 지인이나 팔로워에게 마치 본인인 것처럼 접근하는 사례도 다수 확인됐다. 농식품부 관계자는 “동명이인을 제외하더라도 장관을 사칭하는 계정이 한꺼번에 발견된 상황”이라고 전했다.

송 장관은 혹시라도 피해자가 발생할 가능성을 우려해 지난달 20일 자신의 공식 페이스북 계정에 주의 안내 글을 게시하고 이를 상단에 고정했다.

송 장관은 공지에서 “최근 페이스북에서 제 계정을 사칭해 개인 메시지로 말을 거는 경우가 있다”며 “제가 사용하는 공식 계정은 ‘농림축산식품부장관 송미령(mafra.song)’ 하나뿐”이라고 밝혔다. 이어 “공식 계정으로는 친구 신청을 하지 않으며, 메시지를 먼저 보내지도 않는다”며 사칭 계정으로부터 연락을 받을 경우 무시하거나 신고해 달라고 당부했다. 아울러 계정 진위 확인이 어려울 경우 농식품부 대표 번호로 문의해 달라고 안내했다.

해당 공지 글에는 ‘나도 속을 뻔했다’는 댓글도 잇따랐다. 한 이용자는 “며칠 전 페이스북 친구 신청이 들어온 데 이어 메신저까지 받아 차단했다”고 적었다. 또 다른 이용자는 “텔레그램에서도 장관을 사칭한 계정이 있었다”며 “카카오톡으로 친구 등록을 해보니 사용 국가가 나이지리아로 표시됐다”고 했다.

하지만 공지 이후에도 사칭 계정은 줄어들지 않고 오히려 늘어나는 양상이다. 일부 계정은 송 장관의 공식 공지 내용까지 그대로 모방해 신뢰를 얻으려는 시도를 한 것으로 파악됐다.

농식품부는 경찰 신고도 검토했으나, 단순 사칭만으로는 처벌이 어렵고 금전적 피해 등 구체적인 피해가 발생해야 수사가 가능하다는 답변을 받은 것으로 전해졌다.

농식품부는 현재 사칭 계정 발생 여부를 상시 모니터링하며, 발견 즉시 페이스북에 신고하는 방식으로 대응하고 있다. 다만 플랫폼 특성상 계정 생성을 사전에 차단하는 데는 한계가 있어 근본적인 대응책 마련에 고심하고 있다. 내부에서는 자동화 프로그램, 이른바 ‘로봇’을 활용해 계정을 대량 생성하는 것 아니냐는 의심도 제기되고 있다.

이런 문제는 국내에만 국한된 현상이 아니다. 페이스북상에는 해외 유명 인사를 사칭한 계정도 적지 않은 것으로 알려졌으며, 최근에는 송 장관의 게시물 댓글에 마코 루비오 미국 국무장관을 사칭한 계정이 등장해 신고·차단된 사례도 있었다.

농식품부는 “장관 개인을 넘어 정부 기관을 사칭하는 범죄로 확대될 가능성도 배제할 수 없는 만큼 이용자들의 각별한 주의가 필요하다”며 “앞으로도 국민과의 소통 창구를 악용하는 사례에 대해 엄중히 대응해 나가겠다”고 밝혔다.