[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 도경완이 120억 펜트하우스를 최초 공개했다.

가수 장윤정의 남편 도경완은 31일 유튜브 채널 ‘도장TV’에서 “오늘 윤정 씨가 없다. 나만 집에 있는데 친한 동생을 위해 집을 공개하는 시간을 갖겠다”고 밝혔다.

그의 집에 초대된 이는 뮤지컬 배우 손준호였다.

손준호는 도경완의 집을 들어서자마자 스위치를 보며 “이 스위치 굉장히 고급이다. 수입산”이라고 말했다. 이어 화장실을 본 손준호가 “게스트 화장실이 왜 이렇게 좋냐”고 말하자 도경원은 “내 화장실”이라고 했다.

2층에는 고가의 술 장식장, 도경완의 개인 방도 있었다. 도경완 방에는 특히 고가의 시계가 즐비해 눈길을 끌었다. 장윤정 방에는 드레스룸도 자리했고 손준호는 ”여기는 모르면 못 찾아오겠다“라며 놀랐다. 이 방에 딸린 화장실도 호텔 화장실을 연상케했다.

특히 장윤정 방에는 초대형 금고도 자리해 눈길을 끌었다. 도경완은 “뭐가 들었는지 아무도 모른다. 안 열리고 나도 비밀번호를 모른다”라고 말했고 손준호는 “나는 이렇게 큰 거 처음 본다”라며 감탄했다. 도경완은 “이 정도면 거의 한국은행이다. 누르고 돌리고 지문까지 찍어야 한다”라고 덧붙였다.

앞서 장윤정·도경완 부부는 2023년 4월 서울 용산구 한남동 고가주택 ‘나인원한남’을 120억 원에 매도하고 서빙고동 ‘아페르한강’ 전용 273㎡ 펜트하우스를 120억 원 전액 현금 매입한 사실이 알려져 화제가 되기도 했다.