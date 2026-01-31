[헤럴드경제=민성기 기자] 한 아파트 지하 주차장에서 스포츠유틸리티차량(SUV) 1대가 경차 전용 주차구역 3칸을 가로로 차지해 누리꾼들의 분노를 일으켰다.

29일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘SUV 3자리 침범 주차’라는 제목의 게시글이 올라왔다.

작성자 A씨는 “대단하다”는 짧은 글과 함께 문제의 사진을 첨부했다.

공개된 사진에는 검은색 SUV 한 대가 아파트 지하 주차장에서 경차 전용 주차면 3칸을 가로로 차지하고 있는 모습이 담겼다.

누리꾼들은 ‘민폐 주차’가 따로 없다“, ”음주 운전이라고 해도 못 믿겠다“며 비난의 목소리를 냈다.

“신고해 처벌할 방법은 없나”고 묻는 반응들도 나왔다.

경차 전용 주차면은 장애인·소방차·전기차 전용 주차구역과 달리 과태료 등 법적 처벌 대상은 아니다. 그러나 경차 규격에 맞춰 폭이 좁게 설계돼 있어 대형 차량이 이용할 경우 접촉 사고 위험이 커지는 등 문제를 야기할 수 있다.

앞서 지난해 11월에도 SUV 차량이 경차 주차 구역 두 칸을 차지했다는 글이 올라와 공분을 샀다.

당시 제보자는 SUV 차주에게 항의했으나 적반하장으로 “고소하겠다”는 말을 들었다고 밝혀 논란이 일었다.