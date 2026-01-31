[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지역 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘별빛촌장터’에서 병오년 설을 맞아 다음달 11일까지 특별 할인행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

올해 별빛촌장터 설맞이 특별 할인행사는 쌀, 포도, 배 등 신선 농산물과 와인, 전통 장류를 비롯한 가공식품까지 다양한 품목을 대상으로 진행된다.

구매상품 무료배송, 품목별 20% 할인, 구매 후 제품 리뷰 작성 시 2000원 할인쿠폰 증정, 신규가입 고객 대상 5000원 할인쿠폰 지급(선착순 300명) 등 다양한 이벤트를 마련해 소비자들의 관심을 끌고 있다.

또 이번 행사부터는 영천사랑상품권으로 결제가 가능하다.

2월부터 2개월간 15% 특별 할인 판매를 진행하는 영천사랑상품권으로 상품을 구매할 경우 명절을 맞아 지출이 늘어나는 시기에 소비자들이 실질적인 혜택을 받을 것으로 기대된다.

영천시 대표 온라인쇼핑몰인 별빛촌장터는 210여개의 지역내 농가 및 업체가 입점해 신선하고 우수한 고품질 농특산물을 직거래로 판매하고 있다.

영천시 관계자는 “이번 설맞이 행사는 별빛촌장터에 지역화폐 결제시스템을 연계해 구매자들이 직접적인 혜택을 느낄 수 있도록 준비했다”며 “더욱 풍성해진 별빛촌장터를 통해 감사의 마음도 전하고 행복한 설 명절 보내시길 바란다”고 말했다.