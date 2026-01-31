[헤럴드경제=이원율 기자]방송인 홍진경을 향한 무례 발언으로 논란이 된 농구선수 이관희가 당사자에게 사과 뜻을 전했다.

홍진경은 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 이관희와 나눈 문자 메시지를 공개했다.

사진 속 이관희의 문자에는 “안녕하세요. 관희입니다. 정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어 죄송합니다. 재밌으려고 한 말이 누나한테 상처를 준 것 같아 반성 많이 하고 있습니다. 전 욕 먹어도 괜찮지만 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠습니다. 다시 한 번 죄송합니다”라는 문장이 쓰였다.

홍진경은 이에 “관희야. 어제도 전화해놓고 오늘 또 문자까지 아 진짜 사과 좀 그만해. 나도 방송하다 본의 아니게 말실수 많이 해. 괜찮아. 괜찮아. 넌 빨리 ‘찐천재’ 나와서 농구나 가르쳐줘. 이제 사과 그만. 좋은 하루 보내”라는 답문을 부쳤다.

이관희는 넷플릭스 ‘솔로지옥3’에 출연했다.

홍진경은 솔로지옥 시즌1에서 시즌5까지 고정 패널로 출연하고 있다. 재치있는 입담과 솔직한 감상평으로 사랑을 받고 있다.

이관희는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’에서 “진경 누나는 연애도 잘 모를 것 같은데 저기서 연애 훈수를 두고 있는 게 화난다”고 했다.

이후 채널 커뮤니티 등에서 이관희가 홍진경에게 무례한 말을 했다는 비판이 나왔다.