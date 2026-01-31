우장산정보화교육장 우장산동주민센터 3층으로 확장 이전

진교훈 강서구청장이 30일 우장산정보화교육장 개장식에서 마이크를 잡고 인사를 하고 있다. 사진이다. 배경에는 ‘배움의 즐거움, 디지털로 커집니다’라는 문구가 적힌 현수막이 보인다.
진교훈 강서구청장이 30일 우장산정보화교육장 개장식에서 마이크를 잡고 인사를 하고 있다. 사진이다. 배경에는 ‘배움의 즐거움, 디지털로 커집니다’라는 문구가 적힌 현수막이 보인다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 30일 우장산정보화교육장 확장 이전 개소식에 참석해 정보화 교육 기회를 확대하는데 힘쓰겠다고 밝혔다.

진 구청장은 “디지털, 정보화 분야는 일상생활에서 꼭 필요한 분야인 만큼 보다 많은 구민들이 최신 디지털 기술을 쉽게 접하고 활용할 수 있도록 교육 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

구는 늘어난 정보화 교육 수요에 대응하기 위해 이번 확장 이전을 추진했다.

우장산정보화교육장은 강서구민회관에서 우장산동주민센터 3층으로 이전했다. 전용면적 288㎡ 규모(약 87평)로, 기존 규모에 비해 2배 이상 넓어졌다. 정보화 교육이 가능한 강의실 2곳을 갖췄으며, 최대 50명까지 동시 수강이 가능하다.

구는 우장산동을 포함해 화곡·염창·개화동 등 총 4곳에서 정보화교육장을 운영 중이다.

컴퓨터 기초부터 자격증 대비 교육, 생성형 AI(인공지능)와 데이터 리터러시 교육 등 디지털 격차 해소를 위한 다양한 교육과정을 운영하고 있다. 강서구민이면 누구나 무료로 수강할 수 있다.


seouldream01@heraldcorp.com