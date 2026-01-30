[헤럴드경제=문영규 기자] 공직자 재산공개를 통해 이찬진 금융감독원장이 385억원에 달하는 재산을 신고한 가운데, 금, 상장지수펀드(ETF) 등 투자 포트폴리오가 눈길을 끈다.

인사혁신처 정부공직자윤리위원회가 30일 공개한 자료에 따르면 이찬진 금감원장은 384억8875만원의 재산을 신고하며 현 정부에서 두 번째로 가장 많았다.

신고 당시 이 원장은 자산의 80% 이상인 310억5000만원을 예금으로 보유 중이었다. 이와 함께 배우자와 공동 명의로 서초구 우면동 아파트 2채를 배우자와 공동 명의로 보유했다. 당시 실거래가는 각각 13억5000만원, 11억4200만원이었다.

보유 주식 13억6100만원 중 자신이 보유한 주식, 채권은 모두 취임 후 전량 매각했다. 보유 종목은 삼성전자 300주, 네이버 50주, KB금융 200주, LG디스플레이 2만2248주, 기업은행 1만2100주, 신한지주 400주, 우리금융지주 3700주, 아모레퍼시픽홀딩스 50주, DB하이텍 200주, KT 450주 등이었다.

이밖에 애플(100주), 테슬라(66주), 록히드마틴(20주), 월트디즈니(25주) 등 미국주식과 1억원의 우리은행 채권을 보유했으나 매도했다.

이밖에 배우자 명의로 당시 시가 4억4729만원 상당의 금 3㎏과 다이아몬드 목걸이 등 보석류 1억4100만원어치를 보유 중이었다.

금·ETF 투자, 부동산 매각 ‘황금 포트폴리오’로 5개월 간 ‘10억’ 벌었다

이 원장의 이번 재산 공개에서 가장 눈에 띄는 대목은 배우자 명의의 실물 금 보유다.

지난해 8월 취임 당시 신고가액은 4억4729만 원이었으나, 최근 글로벌 지정학적 위기와 인플레이션 우려로 금값이 치솟으며 상황이 급변했다.

2026년 1월 현재 금 시세는 취임 당시 대비 폭등한 상태다. 한국거래소에 따르면 지난 29일 금값은 1ｇ당 26만9810으로 재산공개 등록기준일인 지난해 8월 14일 14만9800원에서 80% 이상 올랐다.

현 시가론 8억943만원 수준으로, 3억6200만원이 넘는 평가차익을 실현 중이다.

자산의 80% 이상을 예금(310억 원)으로 묶어 뒀지만 전체 자산의 일부를 금이라는 실물 자산에 배분함으로써 인플레이션 헤지와 수익성이라는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공했다.

‘다주택 논란’이 불거진 지난해 10월엔 우면동 아파트 1채를 기존 호가인 22억원보다 4억원 낮춘 18억원에 팔았다. 보유한 2채 중 고가의 아파트를 팔았다고 가정하면 6억5800만원의 차익을 실현했다.

다만 이후 부동산 가격은 더욱 치솟아 현재까지 보유했을 경우 더 많은 수익이 실현됐을 수 있다.

이 원장은 취임 직후 이해충돌 방지를 위해 보유 중이던 주식을 전량 매도했다. 삼성전자 등 주력 종목을 매도할 당시만 해도 반도체 업황 우려 등으로 손실을 봤을 것으로 추정된다.

반전은 상장지수펀드(ETF) 투자에 있었다. 금감원 임직원은 개별 종목에 대한 일반 주식 투자는 엄격한 제한을 받지만 ETF는 법적으로 집합투자증권(펀드)에 해당돼 자본시장법 및 내부 규정에 따라 ‘직무 관련 주식 취득 금지’ 규정에서 예외로 인정된다.

부동산 매각 당일 이 원장은 다주택자 논란을 불식시키고 부동산 시장 자금을 자본시장으로 흐르도록 해 시장을 활성화하겠다는 취지로 KB증권에서 ETF 2억원을 매수했다.

그는 코스피 200과 코스닥 150 지수형 ETF를 골랐는데, 결과는 국내 증시가 기록적인 ‘밸류업 랠리’를 타고 코스피 5300, 코스닥 1200으로 이어지며 ‘대박’이 났다. ETF 투자로 많게는 1억원의 평가수익이 예상된다는 분석이다.

개별 종목 투자가 제한된 상황에서 지수 전체를 사는 ‘인덱스 투자’ 전략이 주효했던 셈이다.

물론 고위 공직자의 재산 증식을 보는 국민의 시선이 마냥 곱지만은 않다. 그러나 단순한 자산 증가가 아닌 부동산에 쏠린 자산 구조를 금융자산으로 이동시키겠다는 정부 정책을 수장이 몸소 실천하고 수익까지 증명해냈다는 점에서 의미가 크다는 평가도 나온다. 자본시장 밸류업 정책에 그의 ‘황금 포트폴리오’가 어떤 동력을 제공할지도 주목된다는 의견이다.