금 3 톱 10 목표…“깜짝스타 나올듯” 女주장 최민정 “즐기면서 잘하겠다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 나서는 대한민국 선수단(단장 이수경)이 결전지 이탈리아로 떠났다.

대한민국 선수단 본단은 30일 인천국제공항을 통해 이탈리아로 떠났다. 이날 출국길에 오른 인원은 쇼트트랙과 스피드스케이팅 등 선수들, 이수경 단장과 대한체육회 본부 인원을 합해 45명이다. 밀라노행 38명은 직항편을 이용하고, 코르티나행 7명은 프랑스 파리를 거쳐 현지로 향했다.

밀라노와 코르티나담페초를 비롯해 이탈리아 여러 지역에서 분산돼 열리는 이번 올림픽은 2월 7일 새벽 4시(한국시간) 밀라노 산시로에서 열리는 개회식을 시작으로 17일간의 열전을 펼친다. 약 90개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 2900여명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 두고 경쟁을 벌인다.

이번 대회에 선수 71명을 포함해 130명의 선수단을 파견하는 한국 선수단은 금메달 3개와 종합 순위 10위가 목표다.

우리나라가 동계 올림픽 메달 집계 ‘톱10’에 든 건 국내에서 열린 2018년 평창 대회 7위(금5·은8·동4)가 마지막이며, 외국에서 열린 대회로는 2010년 밴쿠버 대회 5위(금6·은6·동2)가 최근 사례다.

대한민국 선수단은 현지 도착 후 각각 밀라노와 코르티나 선수촌에 입촌해 시차 적응과 컨디션 조절에 들어간다. 개회식 전 5일 오전 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열리는 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기로 대회 일정에 본격적으로 돌입한다.

이수경 선수단장은 “준비 과정에서 선수들이 부당한 상황을 당하지 않도록 대처하는 ‘위기 대응’에 가장 많이 신경 썼다”면서 “금메달 3개는 꼭 이뤘으면 좋겠고, 깜짝 스타도 나올 것 같다. 기대 만큼 결과를 낼 수 있도록 잘 뒷받침하겠다”고 말했다.

선수단 여자 주장을 맡은 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정은 “세 번째 올림픽이다 보니 이젠 익숙한 느낌이 들기도 한다. 최대한 즐기면서 잘해보고 싶다”면서 “주장을 맡은 만큼 책임감을 갖고 제가 할 수 있는 역할에 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.