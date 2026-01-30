공급대책에도 단기 체감 제한… ‘지금 선택 가능한 한강변 단지’ 수요 집중

한강 수변 생활권·서울 접근성 갖춘 경기권 희소 단지에 실수요·투자 수요 몰려

최근 수도권 도심 주택 공급 확대 방안이 발표됐지만, 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요해 단기 공급 체감은 제한적이라는 평가가 나온다. 이에 따라 시장에서는 당분간 ‘현재 선택 가능한 주택’의 희소성이 더욱 부각될 것으로 보고 있다. 특히 공급이 사실상 중단된 한강변 입지의 경우 수요 집중 현상이 이어지며 기분양 단지의 가치가 재조명되는 분위기다. 이에 따라 수요는 신규 공급을 기다리기보다 현재 선택 가능한 핵심 입지 기분양 단지로 이동하는 모습이다.

한강변 아파트는 주거 만족도와 자산 가치를 동시에 충족시키는 대표적인 프리미엄 입지로 꼽힌다. 수변을 따라 형성된 자연경관과 산책로, 개방감 있는 주거 환경은 단순한 조망을 넘어 ‘생활의 질’을 높이는 핵심 요소로 작용해 왔다. 이러한 특성으로 한강변 단지는 시장 변동기에도 비교적 안정적인 가격 흐름을 유지해 왔으며, 회복 국면에서는 상승 탄력 역시 두드러지는 모습을 보여왔다.

이 같은 한강변 프리미엄은 서울을 넘어 경기권으로 확장되는 흐름을 보이고 있다. 서울 한강변은 신규 공급이 사실상 중단된 상황이며, 경기권 역시 한강과 맞닿은 개발 가능 구간이 제한적인 만큼 공급 자체가 희소하다. 특히 서울과 인접한 김포, 하남, 구리 일대 한강변 단지들은 서울 생활권을 공유하면서도 상대적으로 합리적인 가격대를 형성해 실수요와 투자수요가 동시에 유입되는 지역으로 평가받는다.

실제 거래 지표에서도 한강 인접 입지의 경쟁력은 뚜렷하게 나타난다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 하남시 미사강변도시 ‘미사강변푸르지오2차’ 전용 101㎡는 지난해 11월 13억8,000만원에 거래되며 연초 대비 약 9,000만원 상승했다. 남양주시 다산신도시 ‘다산신안인스빌퍼스트리버’ 전용 84㎡ 역시 12월 8억7,000만원에 거래돼 연초 대비 약 8,000만원 오른 것으로 나타났다. 두 단지 모두 한강 수변 공간과 공원 접근성이 뛰어난 공통점을 지닌다.

업계에서는 한강변 입지가 단순한 조망 프리미엄을 넘어, 수변 생활 환경 전반이 하나의 자산 가치로 인식되고 있다고 분석한다. 특히 경기권 한강변 아파트는 공급 희소성과 서울 접근성을 동시에 확보한 만큼, 중장기적인 가치 방어 측면에서도 유리한 위치에 있다는 평가다.

이러한 흐름 속에서 KCC건설이 김포 고촌읍 한강시네폴리스에 공급한 ‘오퍼스 한강 스위첸’이 경기권 한강변 단지의 대표 사례로 주목받고 있다. 단지 인근에는 한강 수변 공간과 산책로가 조성돼 있어 일상 속에서 강변 생활을 누릴 수 있으며, 서울 서부권과의 접근성도 뛰어나 실거주와 자산 가치를 동시에 고려하는 수요층의 관심이 이어지고 있다.

‘오퍼스 한강 스위첸’은 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용면적 84~99㎡, 총 1,029세대 규모의 대단지로 조성된다. 일부 가구에서는 한강 조망이 가능해 한강변 프리미엄을 직접적으로 누릴 수 있는 점도 강점으로 꼽힌다. 분양가 상한제가 적용돼 인근 시세 대비 가격 경쟁력을 갖췄으며, 1차 계약금 1,000만원 정액제와 발코니 확장비 500만~600만원대 조건을 통해 초기 자금 부담을 낮췄다. 전매 제한은 3년이지만 해제 시점이 입주 예정일보다 앞서 입주 전 매매도 가능하다.

교통 여건도 우수하다. 한강시네폴리스IC와 김포한강로, 자유로, 올림픽대로, 수도권제1순환도로 등을 통해 서울 및 수도권 전역으로의 이동이 수월하다. 여기에 5호선 연장선과 인천 2호선 연장선 신설역이 단지 인근에 계획돼 있어 향후 대중교통 접근성 개선에 대한 기대감도 형성돼 있다.

교육 환경 역시 강점이다. 단지 내 국공립어린이집이 예정돼 있으며, 단지 앞에는 유치원과 초·중학교가 들어설 계획이다. 특히 고촌읍은 대입 농어촌 특별전형 적용 지역으로, 서울 접근성과 입시 전략을 동시에 고려하는 학부모 수요층의 관심이 높다.

생활 인프라도 풍부하다. 차량 10분 내 이마트 트레이더스, 홈플러스, 롯데마트, 김포 현대프리미엄아울렛 등이 위치해 있으며, 김포시청과 김포우리병원, 한강신도시 및 걸포북변역 생활권과의 접근성도 뛰어나다. 인근 체육공원과 근린공원, 약 15만㎡ 규모의 걸포중앙공원, 김포장릉 등 녹지 공간도 가까워 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.

상품성도 눈에 띈다. 전 세대는 판상형·이면개방형 위주로 설계돼 채광과 통풍을 극대화했으며, 알파룸과 대면형 주방, 조망형 다이닝 등 특화 설계를 적용했다. 단지 내에는 ‘오퍼스 센트럴파크’와 ‘팔레트가든’ 등 테마형 조경 공간이 조성되며, 외관에는 굿디자인 어워드(GD) 수상작인 ‘스위첸 디자인 매뉴얼 2.0’이 적용된다. 피트니스센터, 골프연습장, GX룸, 라이브러리, 키즈카페, 미디어존 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

현재 ‘오퍼스 한강 스위첸’은 잔여 세대가 제한적인 수준으로 알려졌다. 한강변 입지와 서울 접근성을 동시에 갖춘 경기권 희소 단지라는 점에서 문의가 꾸준히 이어지고 있으며, 업계에서는 실수요와 투자 수요가 맞물리며 조만간 완판에 이를 가능성도 높게 보고 있다.

한편, 견본주택은 김포시 장기동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 8월 예정이다.