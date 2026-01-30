[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 60%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 나왔다.

한국갤럽이 지난 27∼29일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 이 대통령 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 60%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전 조사인 지난주 지지율보다 1%포인트(p) 떨어진 수치다.

‘잘못하고 있다’는 응답도 29%로 직전 조사보다 1%p 떨어졌다. ‘의견 유보’는 10%로 전주와 동일했다.

긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’(19%), ‘외교’(17%), ‘소통’(9%), ‘전반적으로 잘한다’(8%), ‘직무 능력·유능함’(6%), ‘주가 상승’(5%) 순이었다.

부정 평가 이유는 ‘경제·민생’(21%), ‘외교’(8%), ‘전반적으로 잘못한다’, ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’, ‘독재·독단’, ‘부동산 정책’ 등이 각각 5%로 나타났다.

한편 정당 지지율은 더불어민주당이 44%, 국민의힘이 25%를 각각 기록했다.

전주 조사 대비 민주당은 1%p, 국민의힘은 3%p 올랐다.

조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. 무당층은 24%였다.

해당 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 44.5%, 응답률은 11.6%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.