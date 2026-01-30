올해 중점 과제 ‘지속 가능한 성장 기반 확보’ 설정

[헤럴드경제=박혜원 기자] 태광산업이 올해 중점 과제를 ‘지속 가능한 성장 기반 확보’로 설정했다고 30일 밝혔다.

구체적으로 태광산업은 ESG(환경·사회·지배구조)와 안전 경영 고도화, 공정거래 자율준수(CP) 내재화, 사업본부 중심의 책임 경영 추진, 미래 성장동력 확보 등 주요 핵심 과제를 추진할 계획이다.

유태호 대표는 전날 대전연수원에서 열린 ‘2026년 승진자 교육’에서 “글로벌 경쟁 심화와 수익성 악화라는 구조적 문제를 극복하기 위해서는 과감한 변화가 절실하다”며 “올해는 생존을 넘어 지속 가능한 성장 기반을 확보하는 전환의 해”라고 밝혔다.

이어 “ESG 경영을 고도화해 환경·사회·지배구조 전반의 수준을 높이고, 공정거래 자율준수를 한층 강화해 투명하고 신뢰받은 기업으로 자리매김될 수 있도록 만들겠다”고 강조했다.

태광산업은 현장 중심의 판단을 존중하는 사업본부 중심의 책임 경영도 추진한다. 이를 통해 신속한 판단과 실행력이 실질적인 성과로 이어지도록 한다는 방침이다.

태광산업은 인수·합병(M&A) 등 미래 성장동력 확보를 위한 청사진도 제시했다. 유 대표는 “현재 진행되고 있는 증설 프로젝트를 성공적으로 완수해 미래 성장을 위한 기반을 확보하고, 섬유 부문은 의류용 중심에서 산업용 소재로의 전환을 가속화 하겠다”고 밝혔다. 이어 “신사업 또한 순차적으로 확대해 나가며 미래 성장 동력을 확보하는 한 해로 만들겠다”고 덧붙였다.