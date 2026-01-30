[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 입대 전 마지막으로 발매했던 완전체 노래가 컴백을 앞두고 일본레코드협회에서 플래티넘 인증을 받았다.

30일 일본레코드협회에 따르면 방탄소년단 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come)’이 2025년 12월 기준 누적 재생 수 1억을 돌파해 ‘플래티넘’ 인증을 받았다. 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 ‘티어’(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)’ 수록곡 ‘러브 메이즈(Love Maze)’는 5000만 회를 돌파’, ‘골드’ 인증을 받았다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.

방탄소년단은 지금까지 16개의 ‘플래티넘’과 48개의 ‘골드’ 인증을 보유하고 있다. 특히 ‘다이너마이트(Dynamite)’와 ‘버터(Butter)’는 K-팝 유일의 ‘다이아몬드’ 인증곡이다.

‘옛 투 컴은 방탄소년단이 걸어온 음악 여정을 되돌아보는 동시에 더욱 찬란하게 빛날 앞날을 기약하는 곡이다. ‘러브 메이즈’는 미로 속에서 엇갈리지 않길 바라는 마음을 그린 노래로 전 세계 아미(ARMY.팬덤명)를 향한 메시지가 담겼다.

빅히트뮤직은 “두 곡의 스트리밍 상승세는 완전체 컴백을 앞두고 방탄소년단의 메시지를 되새기려는 글로벌 팬덤의 기대가 반영된 것”이라고 해석했다.

방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매한다. 약 3년 9개월 만의 완전체 컴백 앨범엔 총 14곡이 수록, 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬다.

컴백과 함께 오는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 총 34개 도시 82회에 이르는 대규모 월드투어에 돌입한다. 고양 공연을 비롯해 41회에 이르는 북미, 유럽 투어 전 회차가 매진됐다.