[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령은 30일 “한국인을 건들면 패가망신, 빈말 같습니까”라며 초국가 스캠 범죄에 대해 강력히 대응할 것을 재차 강조했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 ‘캄보디아 현지 중국 범죄조직도 이제는 한국 경찰의 단속이 두려워 한국인 조직원을 모집하지 않는다’는 취지의 기사를 소개하며 이같이 밝혔다.

그러면서 “대한민국은 한다면 합니다. 끝까지”라고 남겼다.

이 대통령은 캄보디아어로 같은 내용을 게시물에 싣기도 했다.

이 대통령은 지난 26일에도 캄보디아 거점 해외 스캠(scam·사기) 범죄 조직 등으로부터 한국인 피해를 막기 위해 출범한 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’를 방문해 관계자들을 ‘깜짝’ 격려한 바 있다.

그는 TF에 걸린 ‘한국인 건드리면 패가망신’이란 문구가 적힌 액자를 보며 “이걸 캄보디아어나 동남아어로 번역해야 많이 볼 것”이라고 말하기도 했다.

청와대는 이 대통령이 “한국인을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아시아 현지 언론과의 공조 등을 통해 적극 알리라”고 말했다고 전했다.

이 대통령은 “각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다”며 “해외 거점 스캠 범죄에 더 엄중히 대처하라”고 강조했다.

캄보디아에서 활동 중인 코리아전담반 직원과 영상 회의를 하고 “자부심을 가지라”고 격려하며 필요 예산 등 적극 지원을 지시했다.

한편 ‘코리아전담반’은 출범 두 달여 만에 조직원 136명을 검거하는 성과를 냈다.

경찰청에 따르면 지난해 11월 10일 캄보디아 경찰청 내에 설치된 코리아전담반은 현지 경찰과 공조를 통해 현재까지 총 136명의 피의자를 검거하고 피해자 4명을 구조했다.

공조 작전으로 검거된 피의자 가운데 68명은 지난 23일 전세기를 통해 국내로 강제 송환됐다.