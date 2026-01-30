‘2026 신년 기자회견’에서 2026년 주요 정책 추진 계획 밝혀

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시가 지난 29일 시청 다산홀에서 ‘2026 신년 기자회견’을 열고, 인구 100만 시대를 대비한 미래형 자족도시로의 비전과 주요 정책 추진 계획을 발표했다.

이날 기자회견은 민선 8기 주요 사업들의 현황을 점검하고, 2026년 한 해 동안 시정 역량을 집중할 핵심 과제를 공유하기 위해 마련했다.

시는 먼저 시민의 생명권 보호와 의료서비스 질 향상을 위해 대학병원 유치와 혁신형 공공의료원 조성을 포함한 ‘지역완결형 의료체계’ 구축에 속도를 낼 방침이다.

이는 인구 100만 시대에 대비한 필수의료 인프라로, 지역 내 의료 사각지대를 해소하고 응급상황 발생 시 즉각적인 대응과 고난도 중증질환·희귀성 질환에 대한 전문적 치료 역량을 확보하겠다는 의지다.

도시 공간 구조 또한 효율적으로 재편한다.

왕숙지구를 교통과 문화가 어우러진 복합도시로 조성하는 한편, 다산신도시와 왕숙신도시를 연결하는 이패동 도시개발사업을 추진해 다핵화된 도시 구조의 중심 기능을 강화할 방침이다.

원도심의 역동적인 변화를 위한 거점 개발도 본격화한다.

와부읍 덕소 지역에는 19층 규모의 청년 특화시설과 39층 복합시설을 결합한 총 58층 규모의 ‘청년 복합 허브’를 구축해 남부 생활권의 활력을 이끌 계획이다.

또한, 국가시범지구로 선정된 다산동 중촌마을 등 지역별 특성에 맞는 맞춤형 개발을 통해 신·구도심의 균형 발전을 도모한다는 전략이다.

자족 기능 확충을 위한 산업 기반 조성에도 속도를 낸다.

인공지능(AI)과 바이오 등 첨단산업이 들어설 왕숙 도시첨단산업단지는 올해 착공을 앞두고 있다.

시는 현재 확보된 3조원 규모의 투자유치 기반을 바탕으로 오는 3월 남양주 최초의 ‘대규모 투자유치 설명회’를 개최할 예정이다. 이를 통해 지역 내 일자리 창출과 경제 활력 제고를 꾀한다는 전략이다.

교통 인프라와 시민 편의 시설 확충 역시 차질 없이 진행된다.

강동하남남양주선(9호선 연장) 등 주요 철도망의 적기 개통에 행정력을 집중하고, 철도 상부를 활용한 ‘정약용 공원’과 자원순환종합단지 첨단 클러스터 등 지역 랜드마크 조성에도 박차를 가할 예정이다.

주광덕 남양주시장은 “그동안 시정은 시민의 의견을 바탕으로 도시의 변화 방향을 모색해 온 과정이었다”며 “2026년에는 그간 추진해 온 정책들을 토대로 도시 기능 전반의 완성도를 높이고, 시민 생활과 밀접한 자족 기반 구축에 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.

이어 74만 시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 도시로 도약하기 위해 남양주 대전환의 길을 변함없이 추진하겠다는 의지를 덧붙였다.