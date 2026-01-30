제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향… 용적률 600% 적용 최고 49층, 3개 동, 428세대 초고층 주거 복합단지 조성...5호선 여의나루역과 직접 연결, 한강공원까지 이어지는 단지로 재탄생

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 준공된 지 약 50년 된 여의도 목화아파트의 재건축 정비 계획 변경을 올해 1월 지정‧고시, 재건축 사업을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.

여의도 목화아파트(여의동 30번지)는 1977년 준공되어 지상 12층, 312세대의 노후 아파트로, 주거 환경 개선 필요성이 제기돼 왔다. 해당 단지는 지난해 11월 서울시 도시계획위원회 심의를 통과하고 주민 재공람 절차를 거쳐 1월에 정비계획 변경이 최종 확정됐다.

정비계획 변경으로 용도지역은 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향하면서 600% 용적률을 적용받았다. 최고 49층, 3개 동, 428세대의 초고층 주거 복합단지로 새롭게 조성될 예정이다.

특히 정비계획에는 여의도 목화아파트의 초역세권 입지를 적극 활용해 지하철 5호선 여의나루역 출입구와 직접 연결하고 한강변으로 이어지는 입체 보행로를 조성해 보행 접근성을 크게 강화할 계획이다.

또 여의도 일대 업무시설과 연계해 공공임대 업무시설과 공공기숙사를 함께 조성한다. 인근 종사자의 근무 환경과 주거 여건을 뒷받침하는 주거‧업무‧상업 복합공간으로 조성될 예정이다.

목화아파트는 재건축 사업으로 노후 주거지를 정비하는 동시에, 초역세권 입지를 갖춘 주거 공간을 확충해 주민들이 안전하고 편리하게 살아갈 수 있는 도시 환경을 마련할 계획이다.

구는 올해 상반기 중 통합심의를 마무리, 사업시행계획 인가 등 후속 절차가 원활히 진행될 수 있도록 행정적 지원을 이어갈 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “여의나루역과 한강공원의 입지적 장점을 살린 재건축을 통해 쾌적하고 경쟁력 있는 주거 환경을 조성하는 데 노력하겠다”며 “재건축 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 행정 지원을 이어가겠다”고 전했다.