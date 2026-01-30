금리 동결한 연준 파월 비판하며 관세 장점 강조 교역국 ‘현금인출기’로 지칭...자신의 ‘관세파워’ 자랑

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 한국을 비롯한 미국에 관세를 지불하는 국가들을 ‘현금인출기(Cash Machines)’로 지칭, 교역국을 미국에 관세를 낼 ‘돈줄’로 보는 저급한 인식을 드러냈다.

트럼프 미국 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 전날 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 동결한 것을 비판하는 글을 게시했다. 트럼프는 “제롬 ‘너무 늦은’ 파월은 금리를 이렇게 높게 유지할 이유가 전혀 없는데도 금리 인하를 다시 거부했다”며 “그는 우리나라와 국가 안보를 해치고 있다”고 적었다.

이어 “이 멍청이조차 인플레이션이 더는 문제나 위협이 아니라고 인정하는 지금 우리는 훨씬 낮은 금리를 적용해야 한다”며 “그는 완전히 불필요하고 부적절한 이자 비용으로 미국이 연간 수천억 달러를 지불하게 하고 있다”고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 자신이 무역 상대국에 일방적으로 부과할 수 있는 능력 덕분에 관세 수익이 엄청나다고 과시하면서, 심지어 상대국이 미국에 고마워해야 한다고 주장했다.

그는 “관세로 인해 우리나라로 유입되는 막대한 자금 덕분에 우리는 세계 어느 나라보다도 가장 낮은 금리를 내야 한다”며 “이들 대부분 국가는 저금리의 현금 인출기인데, 우아하고 견고하며 최상으로 여겨지는 이유는 오직 미국이 허용하기 때문”이라고 했다.

이어 “이들에게 부과되는 관세는 우리에게 수십억 달러를 가져다준다”며 관세가 미국 경제에 이익이 된다고 강조했다.

트럼프 대통령은 “나는 전 세계 국가들에 매우 친절하고 부드럽게 해왔다”고 주장하기도 했다.

그는 이어 “단지 펜을 휘두르기만 해도 (관세로) 수십억 달러가 미국으로 더 들어올 것이며, 이들 국가는 미국에 업히지 않고 옛 방식으로 돈을 벌어야 할 것”이라고 주장한 뒤 “비록 많은 국가가 그렇지 않지만, 나는 이들이 우리의 위대한 나라가 그들을 위해 해온 일에 모두 감사해했으면 한다”는 궤변을 늘어놓았다.

트럼프 대통령은 “관세는 미국을 다시 튼튼하고 강력하게 만들었다”며 “재정적으로나 다른 모든 면에서 볼 때 이런 강력함과 어울리도록 우리는 세계 어느 나라보다 낮은 금리를 적용해야 한다”고 주장했다. 관세가 세계 경제의 불확실성을 증가시킨다는 지적에도 불구하고, 트럼프 대통령은 관세가 미국 경제에 도움이 된다고 주장했다. 이는 대법원의 판결을 염두에 둔 조치로 풀이될 수 있다.

트럼프의 장담에도 불구하고 미국의 지난해 11월 무역 적자 규모는 568억 달러로 한 달 전보다 276억 달러(94.6%)나 증가했다. 관세로 인한 불확실성이 변동성을 키웠다는 분석이 나온다.