[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 새 의장 후보자를 다음 주에 발표하겠다고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 내각 회의에서 “다음주 중 어느 시점”에 후보자를 발표하겠다고 말하며 “내가 보기엔 (새 의장 후보자가) 일을 잘할 인물이 될 것”이라 장담했다.

그는 연준이 설정하는 기준금리가 “용납할 수 없게 높다”고 비판한 뒤 “우리는 전 세계 어디보다 가장 낮은 금리를 가져야 한다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을에도 연준이 전날 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결한 것에 대해 제롬 파월 현 연준 의장을 비난했다. 트럼프 대통령은 “완전히 불필요하고 부적절한 이자 비용으로 미국이 연간 수천억 달러를 지불하게 하고 있다”는 글을 올렸다.

파월 의장의 의장직 임기가 오는 5월 종료되는 가운데 트럼프 대통령은 지난해 말부터 차기 연준 의장 후보자를 4명 정도로 좁히고 이들을 면담해왔다.

대상자는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러·미셸 보먼 현 연준 이사 등으로 알려졌다.