[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]최경환 전 경제부총리가 29일 오는 지방선거에서 경북도지사 후보로 출마한다고 선언했다.

최 전 부총리는 이날 오후 경북 구미 박정희 대통령 생가에서 기자회견을 열고 “한강의 기적을 일군 ‘할 수 있다’는 정신으로 무너져가는 경북을 재건하겠다”며 ‘경북 경제 르네상스’를 향한 위대한 여정을 시작한다“고 밝혔다.

최 전 부총리는 “한강의 기적을 일군 ‘할 수 있다’는 정신으로 무너져가는 경북을 재건하겠다”며 “이제는 단순히 관리 위주의 행정 전문가가 아니라 중앙정부의 판을 읽고 예산을 끌어올 수 있는 ‘경제 도지사’가 나서야 할 때”라고 강조했다.

이날 최 전 부총리는 공약으로 잘사는 경북 실현, 경북 전역 1시간 생활권, 경북권 국립 의과대학 신설과 대학병원 건립 등 안전한 경북 만들기 등을 제시했다.

최 전 부총리는 “경제 위기 속에서 대한민국 경제를 지휘했던 경험을 이제 경북 재건을 위해 모두 쏟아붓겠다”며 “중앙의 무관심으로 인한 ‘경북 패싱’의 고리를 끊어내고 과거의 구태를 깨는 실용적 리더십으로 웅도 경북의 자존심을 반드시 되찾겠다”고 말했다.