[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 행정 통합 논의 과정에서 제기되고 있는 북부권 소외 우려에 대해 2026년을 기점으로 바이오·관광·에너지 3대 성장엔진 중심으로 총 3조 1639억원 규모의 ‘2026년 북부권 경제산업 신활력 프로젝트’를 가동한다고 29일 밝혔다.

안동과 도청 신도시, 예천 일원에 8239억원을 투입해 바이오에서 의료산업까지 외연을 확장하는 초광역 전략사업을 한다.

안동 바이오생명국가산단과 도청 신도시 일원에 2천억원을 들여 재생의료 연구시설과 GMP제조 인프라를 구축한다. 안동의료원 이전, 의대 설립 등의 기반으로 활용한다는 복안이다.

곤충·천연물 기반 바이오산업을 육성해 일자리 2천개를 만들고 1조원의 생산유발효과를 창출한다.

정책금융 4400억원을 활용해 호텔과 리조트 등 관광 인프라를 확충한다.

안동호에는 2032년 준공을 목표로 1660억원을 들여 100MW 규모의 수상태양광 단지를 조성한다.

북부권 포함 7개 시군에는 8400억원을 투입해 영농형 태양광 생태계를 구축한다.

산불 피해 5개 시군에는 6천억원을 들여 풍력과 태양광을 혼합한 신재생e숲을 조성한다.

양금희 경제부지사는 “경상북도는 이미 설계되어 실행 중인 사업으로 북부권의 미래를 그려가고 있다”며 “모든 핵심 사업을 경제부지사 직속으로 일관되게 추진하고 정책 환경이나 외부 여건 변화에도 흔들리지 않도록 지속적인 추진을 끝까지 책임지겠다”고 말했다.