“유산균 19종 외 면역·뼈건강 고려 아연·비타민D도 함유”

일동제약(대표 윤웅섭·이재준)이 경기도약사회와 공동 개발한 건강기능식품 ‘하루한포 장건강 생유산균’(사진)을 출시했다.

신제품은 장건강은 물론 정상 면역기능, 뼈건강을 함께 고려해 개발됐다. 제품에는 유산균 증식 및 유해균 억제, 원활한 배변활동 등 장건강에 도움을 줄 수 있는 유익균 원료 19종이 고루 함유됐다.

자체 개발 프로바이오틱스 원료에 특허 받은 4중 코팅기술이 적용돼 장까지 잘 도달한다고 했다. 투입균 및 보장균 수를 각각 500억CFU(집락), 100억CFU로 설계해 품질 안정성을 높였다고 덧붙였다.

유산균 외에도 면역기능 및 세포분열에 필요한 아연, 뼈의 형성과 유지에 필요하며 골다공증 발생위험 감소에 도움을 주는 비타민D가 포함됐다. 또 하루 한포로 간편하게 장건강과 면역을 챙기고, 휴대와 섭취가 쉽도록 분말제형에 스틱형 개별포장을 채택했다.

일동제약 관계자는 “약사 직능과의 협업을 통해 소비자편익을 도모하고 선택의 폭을 넓힐 수 있는 다양한 제품을 꾸준히 선보일 계획”이라 했다.