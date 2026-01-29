[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 로제(본명 박채영)가 과거 비밀 연애 경험을 깜짝 공개했다.

28일(현지시간) 로제는 미국 인기 팟캐스트 ‘콜 허 대디(Call Her Daddy)’에 출연해 무대 뒤에 숨겨진 인간 박채영으로서의 고충을 솔직하게 이야기 했다.

특히 대중의 관심을 한몸에 받는 ‘월드 스타’로서 공개 연애를 선택하기 어려운 이유에 대해 입을 열었다.

로제는 “사랑하는 사람을 보호하려는 마음이 크다. 내가 사랑하는 사람이 나 때문에 공격받는 것을 보는 게 너무 마음 아프다”며 “미디어가 나를 온전히 보호해 줄 것이라는 확신이 들기 전까지는 공개 연애가 안전하다고 느끼기 어렵다”고 전했다.

그러면서 로제는 비밀 연애를 파파라치에게 들키지 않기 위해 변장을 했던 일화를 전했다.

그는 “한때는 너무 불안해서 절대 들키고 싶지 않았다”며 “온라인 쇼핑몰에서 짧은 곱슬 가발을 사고 노년 여성분들이 옷을 어떻게 입는지 연구한 뒤 데이트 갈 때 할머니처럼 변장을 했다”고 고백했다.

이런 생활은 6개월가량 이어졌고 로제는 할머니로 변장한 채 연인의 집을 오갔다고.

로제는 “어디에도 갈 수 없었기 때문에 할머니 변장을 하고 그의 집에 갔다. 한동안 제 집에 할머니 옷만 모아둔 공간이 따로 있었다”고 했다.

‘현재 열애 중이냐’는 질문에는 “그런 질문만 받아도 긴장한다. 이 발언으로 어떤 기사들이 쏟아질까 생각이 먼저 떠오른다”고 답했다.

로제는 “그냥 ‘예’, ‘아니오’라고 답하고 싶은데 이게 나라는 사람을 규정하게 될까를 생각하게 된다. 얼마나 슬픈 현실이냐”며 “내가 K팝 그룹 출신이라고 해서 다른 종류의 인간인 건 아니다. 우리도 똑같이 감정을 느끼는 사람이다”고 털어놨다.