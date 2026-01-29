특수규격봉투 배부 매수 확대·격월 배부로 영세 봉제업체 경영 부담 완화 연중 수시 신청 진행… 기존 수령업체 신청 절차 간소화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 지역 내 영세 가죽봉제업체의 폐원단 처리 부담을 줄이고, 안정적인 작업 환경을 지원하기 위해 ‘폐원단 처리비용 지원사업’을 확대 추진한다.

해당 사업은 서울시 자치구 가운데 광진구가 유일하게 시행 중이다.

그동안 구는 봉제업체에 폐원단 전용 수거 봉투를 지원해 왔다. 지난해 재활용 관련 규정 강화로 가죽 혼입 폐원단 등 수거가 제한되면서, 가죽 취급 업체는 지원 대상에서 제외됐다. 이후 구는 업종 간 형평성을 고려해 시범사업으로 관내 가죽봉제업체 70개소에 특수규격봉투 6400매를 별도 지원했다.

올해부터는 특수규격봉투 지원을 확대한다. 실제 필요 물량을 재조사, 현장의 의견을 반영해 업체별 봉투 지원 물량을 늘렸다. 배부 횟수도 연중 5회 격월 분할 배부로 개선해 업체의 보관 부담을 줄이고 사업 효과를 높일 계획이다.

지원 대상은 광진구에 소재한 상시근로자 10인 미만의 가죽 관련 봉제업체다. 업체당 20리터 특수규격봉투를 월평균 24매 지원한다. 해당 봉투는 폐원단 전용으로 제작된 규격으로, 처리비용 절감에 실질적인 도움을 준다.

지원 신청은 연중 수시로 진행한다. 신규 신청 업체는 신청서, 사업자등록증, 가죽 관련 현장 사진 등 구비서류를 갖춰 광진구청 누리집에서 온라인으로 신청하거나 봉제산업종합지원센터 또는 광진구청 지역경제과 산업진흥팀으로 방문 신청하면 된다. 기존 수령업체는 행정정보 공동이용을 활용해 실제 운영 여부 확인으로 신청 절차를 간소화했다.

봉투는 업체별 실 사용량과 연간 수요를 고려해 차등 지급하며, 봉제산업종합지원센터와 광진경제허브센터 등 지정 장소를 선택해 수령할 수 있다. 자세한 사항은 광진구청 지역경제과 또는 광진구봉제산업종합지원센터로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “영세 가죽봉제업체가 겪는 폐원단 처리 부담을 완화하기 위해 수요에 맞춘 지원을 확대한다”며 “앞으로도 지역 봉제산업이 안정적으로 운영될 수 있도록 현장의 소리에 귀 기울이며 적극적으로 지원해나가겠다”고 말했다.

광진구는 지역 봉제산업 활성화를 위해 광진구봉제산업종합지원센터를 운영하고 있다. 자동 재단실, 공동작업장, 촬영스튜디오 등의 공간을 갖췄으며 작업 공간과 장비가 필요한 업체와 구민 누구나 이용할 수 있다. 사전 신청은 방문상담·전화·온라인 등으로 하면 된다.