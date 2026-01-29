재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 ‘재단’)이 29일 서울 종로구 청년재단에서 여행ㆍ교육ㆍ콘텐츠 전문기업 ㈜라이프맵(대표 정상근)과 외국인 청년이 참여하는 지역 탐방 및 로컬 콘텐츠 제작을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 다양한 문화적 배경을 지닌 외국인 청년들의 시선을 통해 지역사회의 숨겨진 자원을 발굴ㆍ재조명하고, 이를 콘텐츠로 제작ㆍ확산함으로써 지역사회에 대한 새로운 인식 형성과 활성화에 기여하고자 추진됐다.

협약식에는 청년재단 오창석 이사장과 ㈜라이프맵 정상근 대표가 참석해 외국인 청년 참여형 지역 콘텐츠 사업 추진을 위한 상호 협력을 약속했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲외국인 청년이 참여하는 지역 자원 탐방 및 숨은 명소 발굴 사업 공동 추진 ▲외국인 청년 주도의 지역 자원 콘텐츠 제작 및 온라인 확산 ▲청년 중심의 지역 관광 활성화 등에 협력하기로 했다.

재단은 그간 다양한 지역 민관기관과의 협업을 통해 지역사회 활성화와 청년의 성장 및 자립을 도모해 왔다. 특히 이번 협약은 재단이 보유한 민관기관 및 청년 네트워크, 청년사업 운영 역량과 ㈜라이프맵의 여행ㆍ교육 기반 콘텐츠 제작 경험이 결합돼 외국인 청년이 주체가 되는 지역 관광 콘텐츠 생태계 조성으로 이어질 것으로 기대된다.

오창석 청년재단 이사장은 “외국인 청년들의 새로운 시선으로 우리 지역 자원의 숨겨진 가치를 재발견하고, 이를 콘텐츠로 확산하는 것은 지역 활성화에 큰 도움이 될 것”이라며, “나아가 우리 지역의 매력을 전 세계에 알릴 수 있도록 관련 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.

재단은 앞으로도 다양한 문화적 배경을 가진 청년들이 함께 지역을 재해석하는 협업 모델을 통해 지역 관광 콘텐츠의 차별성과 글로벌 확장성을 동시에 확보할 수 있는 청년 정책 모델을 발굴ㆍ발전시켜 나갈 계획이다.