제3차 수산업·어촌 발전 기본계획 수립 생산성 낮은 어선 중심 구조조정 추진계획 김, 등급제 도입 및 국제 거래소 신설 추진

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 오는 2030년까지 연간 수산물 생산량 400만톤(t), 어가소득 8000만원, 수산식품 수출 42억달러(약 5조9887억원) 달성을 목표로 내걸었다.

해수부는 29일 이 같은 내용이 담긴 ‘제3차 수산업·어촌 발전 기본계획’을 수립했다고 밝혔다.

해수부는 목표 달성을 위해 지속가능한 어선어업 체계 구축과 고부가가치 양식업 전환을 비롯해 수산물 생산통계 고도화, 수산식품 산업 경쟁력 강화, 유통비용 절감과 물가 안정, 수출 및 공급망 확대 등 10대 전략을 단계적으로 추진할 방침이다.

먼저 수산물 생산 기반을 안정적으로 유지하기 위해 식량안보 차원의 ‘필수 수산 선대’ 개념을 도입한다. 이는 최소한의 수산물 생산을 유지하는 데 필요한 적정 수준의 어선 규모를 의미한다.

해수부는 어선 한 척당 생산 규모를 현재 1억1000만원 수준에서 노르웨이 수준인 6억~7억원으로 끌어올리기 위해 감척 목표를 설정하고, 2030년까지 생산성이 낮은 어선을 중심으로 구조조정을 추진할 계획이다.

양식업 분야에서는 스마트 양식으로의 전환을 가속화하고, 고수온 대응력이 높은 동해 지역을 중심으로 신규 양식지를 발굴하는 한편, 양식 면적 제한 완화 등을 통해 산업 전반의 체질 개선에 나선다.

유통비용 절감과 수산물 물가 안정에도 집중한다. 해수부는 산지 거점 유통센터와 소비지 분산 물류센터를 구축해 유통 단계를 줄이고, 온라인 도매·위판과 소비지 직매장 확대를 통해 유통비용을 최소화할 계획이다. 기존 갈치·고등어·오징어 3종에 더해 6종의 품목별 수급 예측모형을 추가 개발해 물가 관리를 사후 대응에서 사전 관리 체계로 전환한다.

수산식품 수출 경쟁력 강화에도 속도를 낸다. 한류와 연계한 해외 홍보와 할랄·친환경 등 국제 인증 지원을 통해 남미와 중동 등 신시장 개척을 추진하고, 수출 주력 품목인 김에는 등급제 도입과 국제 거래소 신설을 통해 품질 신뢰도를 높일 계획이다.

넙치와 전복은 신선도 유지를 위한 물류 시설 공동 활용 체계를 구축하고, 굴과 어묵 등 가공품은 품질 관리 강화와 해외 마케팅을 병행한다.

이 밖에 청년 귀어 지원 확대, 어촌 주거·복지 여건 개선, 외국인력 제도 정비 등을 통해 어촌의 활력을 회복하는 데도 힘을 쏟는다.

최현호 해수부 수산정책실장은 “수산업과 어촌을 지역 균형 성장의 출발점으로 삼아 외부 환경 변화에도 흔들리지 않는 지속 가능한 산업과 활기찬 어촌을 만들어 가겠다”고 말했다.