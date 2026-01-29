DC·IRP 1년 수익률 20%대 기록 삼성생명 4개 부문 모두 1위 차지 교보생명·한화생명도 수익률 ‘쑥’

보험업계가 지난해 퇴직연금 시장에서 은행·증권을 제치고 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 수익률 1위를 휩쓸었다. 그간 보험사들은 확정급여형(DB) 중심의 원리금보장 상품에서 강세를 보여왔는데, 가입자가 직접 운용하는 DC·IRP 영역에서도 두각을 나타낸 것이다.

29일 금융감독원 통합연금포털 공시 자료를 바탕으로 회사별 적립금 규모를 반영한 가중평균 수익률을 분석한 결과, 지난해 4분기 보험업계의 DC형 원리금비보장 상품 1년 수익률은 21.32%였다. 이는 증권(19.91%), 은행(19.31%)과 비교해 1%포인트 이상 높다. IRP형 원리금비보장에서도 보험업계는 20.32%로 유일하게 20%대를 기록했다. 원리금보장형에서도 보험업계는 DC형 3.49%·IRP형 3.75%로, 1~2%대 수익률을 보인 은행·증권과 큰 차이를 보였다.

그동안 보험업계는 DC형에서나 IRP형에서 모두 적립금 규모가 상대적으로 작아 퇴직연금 시장 내 존재감이 크지 않았다. 게다가 보험은 저수익이라는 인식까지 더해지면서 주목받지 못했는데, 이번에 운용 성과로 존재감을 드러낸 것이다.

개별 보험사 실적으로 보면 DB형을 포함한 총적립금 54조4000억원으로 금융권 최대 규모 자산을 운용하는 삼성생명은 적립금 20조원 이상 상위 10개사 사업자 중에서 DC·IRP의 원리금보장·비보장 4개 부문 모두에서 수익률 1위를 차지했다. 삼성생명의 DC 비보장형 수익률은 22.76%, IRP 비보장형 수익률은 22.09%에 달했다. 교보생명은 IRP 비보장형 수익률 22.47%를 기록해 보험업계 전체 수익률 상승을 견인했으며, 삼성화재(22.27%)와 한화생명(20.33%) 등도 20%를 웃도는 DC형 비보장형 수익률을 기록했다.

보험업권이 이처럼 높은 수익률을 기록한 것은 외부 시장 환경과 보험사 특유의 자산 배분 전략이 맞물린 결과로 풀이된다.

보험사 퇴직연금 고객은 평균 가입 기간이 길고, 포트폴리오에서 국내 주식형 펀드 비중이 높은 편이다. 지난해 코스피가 4000선에서 5000선까지 돌파하는 랠리를 이어가는 상황에서 상대적으로 국내 주식형 펀드와 가치주 비중이 높았던 보험사 포트폴리오가 빛을 발했다는 분석이다.

보험업계 관계자는 “은행이나 증권에 최근 유입된 신규 가입자들은 글로벌 펀드 비중이 높았지만, 보험사 고객은 예전부터 국내 주식형 펀드를 꾸준히 유지해 온 분들이 많다”며 “보수적으로 장기 운용해 온 것이 지난해 증시 상황과 맞아떨어졌다”고 말했다.

보험사들의 내부 역량 강화도 수익률 개선에 이바지했다. 삼성생명은 지난해 자산운용부문 내에 퇴직연금 전담 조직을 배치하고, 300명 이상의 전문 인력으로 자산관리 컨설팅을 제공하고 있다. 지난해 5월에는 고객의 은퇴 시점에 맞춰 글로벌 ETF에 분산 투자하는 ‘실속 있는 TDF’ 시리즈를 출시했다. 운용보수를 연 0.38%로 낮춰 장기 투자 효율을 높인 것이 특징이다. 교보생명은 전담 상담사의 1대1 방문 서비스와 로보어드바이저를 운영하고, 분기별 운영보고회를 통해 위험을 관리하고 있다. 박성준 기자