‘라이프 오브 파이’, ‘센과 치히로…’ 외국산 연극들, 한국서 뮤지컬 둔갑 “제작비 높은 작품들, 마케팅 전략”

‘라이프 오브 파이’는 물론 애니메이션을 무대화한 ‘센과 치히로의 행방불명’(사진), 이머시브 공연 ‘슬립 노 모어’까지….

요즘 한국 공연계는 ‘장르 논쟁’이 뜨겁다. 대규모 자본이 투입된 대형 연극들이 티켓 예매 사이트에선 뮤지컬로 분류돼 있어서다. 이런 장르적 혼선은 제작사의 상업적 마케팅 전략과 더불어 예매 플랫폼의 수수료 구조, 통계 시스템의 자의적 운영이 맞물려 발생한 구조적 결함이라는 게 전문가들의 설명이다.

28일 공연계에 따르면 ‘슬립 노 모어’와 ‘라이프 오브 파이’, ‘센과 치히로의 행방불명’ 등 세 작품을 두고 때아닌 장르 논쟁이 시작됐다. 이들 세 작품은 압도적 시각 효과와 거대 자본이 투입된 공연이라는 공통점과 함께 모두 연극이 아닌 뮤지컬로 분류됐다.

▶제작사 “연극도 뮤지컬도 아니다” 속내는?=해외에서 바라보는 세 공연의 장르 규정은 명확하다. ‘라이프 오브 파이’, ‘센과 치히로의 행방불명’은 분명히 연극으로, ‘슬립 노 모어’는 다원 예술로 분류한다.

정작 작품을 만든 제작사에선 연극이라고도, 그렇다고 뮤지컬이라고도 부르지 말아 달라고 당부한다. ‘라이프 오브 파이’는 ‘라이브 온 스테이지’, ‘센과 치히로의 행방불명’은 ‘스테이지’로 소개한다. 이처럼 제작사들이 ‘웃지 못할’ 상황을 만들 수 밖에 없는 속사정엔 예매처의 시스템과 마케팅 논리가 숨어 있다.

현재 인터파크 등 주요 예매처에서는 작품 등록시 직접 장르를 선택할 수 있다 보니 제작사들은 이들 작품을 뮤지컬로 등록한다. 그 이유는 ‘노출도’ 때문이다. 놀(NOL) 인터파크를 기준으로 예매처 메인 화면의 카테고리 나열 순서는 매출 순위나 시장 점유율에 따라 배치돼 뮤지컬이 늘 가장 앞에 자리한다. 반면 연극은 모바일 화면에선 첫 줄 다섯번째, 웹 화면에선 7번째에 자리하고 있다. 그러니 이러한 장르 선택은 단순 착오가 아닌 ‘전략적 선택’이었던 것이다.

이와 함께 ‘가격의 함정’ 역시 이들 연극이 뮤지컬로 둔갑하는 이유 중 하나다. 워낙 막대한 제작비를 투입한 탓에 이들 공연의 티켓 가격은 VIP석 기준 16~19만원 사이로 형성됐다. 때문에 ‘비싼 티켓’ 가격에 대한 관객들의 저항을 낮추기 위해 ‘울며 겨자먹기’식으로 뮤지컬로 등록한다는 것이다.

지혜원 경희대 문화예술경영학과 학과장은 “가격대가 높은 공연을 연극으로 분류할 경우 연극 티켓 가격에 대한 심리적 저항선에 부딪힐 수 있다”며 “뮤지컬은 이미 가격 인상이 꾸준히 이뤄진 상황에서 19만원대 공연에 대해 비교적 수용하는 경향이 있다”고 봤다.

수수료 역시 연극보다는 뮤지컬이 되는 게 더 유리하다. 예매 플랫폼 놀 인터파크의 경우, 2024년 수수료 인상 이후 뮤지컬의 온라인 예매 수수료는 2000원인 반면 연극은 1000원으로 책정돼 있다. 연극을 뮤지컬로 등록할 경우, ‘장르’ 하나만 달라졌는데도 건당 1000원의 추가 수익이 나오는 구조가 된다. 제작사든 예매 플랫폼이든 작품이 뮤지컬이 되는 편이 더 유리한 셈이다.

▶장르 정체성·기초 통계 혼탁 우려=그렇다고 장점만 있는 건 아니다. 이같은 장르 분류의 자의성은 관객들의 불만과 함께 공연예술 통계지표를 오염시킬 수 있어서다. 최승연 평론가는 “공연예술통합전산망(KOPIS) 지표는 한국 공연시장의 규모를 가늠하고 다양한 학술적 논리를 만드는 기초 자료”라며 “작품 분류에 따라 역사적 데이터가 왜곡될 수 있다”고 지적했다. 특히나 자의적 장르 분류는 뮤지컬 장르의 정체성을 위협한다는 지적도 나온다. 그간 뮤지컬계는 연극으로부터 독립된 장르로 인정받기 위해 수십년간 법적·인식적 노력을 이어왔다. 그러다 지난 2021년 마침내 연극과 분리돼 독립 장르가 됐다. 업계에선 이러한 이유로 지금의 ‘장르 논쟁’을 다시 들여다봐야 한다고 강조한다. 뮤지컬의 정의와 규정에 대한 이론적 견해차를 다시 들여다 봐야 한다는 지적이다.

원종원 순천향대 교수는 2003년 토니상에서 최우수 뮤지컬상을 받은 ‘무빙 아웃’의 사례를 들며 “무대에서 노래를 불러야만 뮤지컬이라고 보는 것은 협소한 시각”이라며 “지금의 뮤지컬은 형식적 실험이나 도전, 기존 실험을 깨트리는 큰 흐름의 연장에 선 장르라고 볼 수 있다”고 말했다.

반면 뮤지컬 장르 구분의 명확성과 재정의가 필요하다는 전문가들도 적지 않다. 지혜원 교수는 “해외 현지에서 연극으로 분류돼 권위 있는 상을 받은 작품이 한국에서만 뮤지컬로 변신하는 것은 논리적 일관성이 없다”고 지적한다. 고승희 기자