[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 국민 간식으로 불리는 ‘코로로’ 젤리와 외형이 거의 비슷하게 생긴 핸드크림이 출시돼 논란이다. 제조사는 “오인 섭취 방지 문구를 충분히 표기했다”는 입장이지만 일부 소비자들은 판매 중단이나 회수 조치가 필요하다는 지적이 잇따르고 있다.

26일 산케이신문 등에 따르면 일본 화장품·생활잡화 기업 쇼비도는 전날 공식 홈페이지에 “지난해 11월20일부터 판매 중인 ‘코로로 보습 핸드크림’과 관련해 다시 한번 주의를 당부드린다”며 “오인 섭취를 방지하기 위해 패키지 전면과 후면, 뚜껑 부분에 ‘이 상품은 먹을 수 없다’는 문구를 표기했다”고 밝혔다.

해당 제품은 젤리 제조사 UHA미카쿠토의 인기 제품 ‘코로로’의 디자인을 따왔다. 문제는 젤리와 디자인이 지나치게 유사하다는 것이다. 핸드크림과 젤리의 외관상 차이점은 개봉 방식이 달라서 핸드크림에만 튀어나온 튜브가 있다는점 뿐이다.

현지 SNS에서는 “코로로 맛이 나는 젤리 음료가 출시된 줄 알았다”는 반응이 나오고 있다. 특히 미취학 아동 등 인지능력이 부족한 경우 혼동할 수 있다고 우려한다. 누리꾼들은 “이 정도면 어른이라도 착각할 것 같다”, “우리 아이가 먹을까 봐 무섭다”, “잘못 먹는 사고가 자주 일어날 것이다”, “빨리 회수하고 다시 출시하는게 좋다” 등의 반응을 보였다.

하지만 쇼비도는 “코로로의 패키지 이미지를 디자인으로 채택한 만큼 식품으로 오인될 가능성은 인지하고 있다”면서도 주의 문구를 충분히 표기했다는 점을 강조했다. 또 “실수로 입에 넣었을 경우 즉시 헹구고 이상이 있으면 의료기관을 방문하라”고 안내했다.

쇼비도 측은 현재로서는 회수나 판매 중단 계획은 없다는 입장이다. 회사는 “앞으로도 소비자가 안심하고 사용할 수 있도록 표시 방식 개선을 검토하겠다”며 “이해와 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.