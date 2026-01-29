[헤럴드경제=장연주 기자] 이준석 개혁신당 대표가 부정선거 음모론자들을 한방에 보내버리겠다며 ‘100대 1’ 토론을 제의했다.

이 대표는 28일 자신의 페이스북에 “한명 상대해주면 또 다른 사람이 튀어나와 헛소리하는 패턴, 이제 지겹다. 싹 긁어모아서 한번에 정리해 드리겠다”며 부정선거를 주장하는 사람들과 공개 토론을 하겠다고 밝혔다.

그는 이어 “부정선거론자들이 뒤에서 말 바꾸고, 본인들 유튜브 채널에서만 ‘이준석이 토론을 피한다’며 정신 승리 하는데, 어차피 또 장난치다가 도망가겠지만 기회를 드린다. 비겁하게 숨지 말고 다 나오시라”며 이 같이 말했다.

그는 “형식은 100대1, 시간은 무제한”이라며 “넓은 공간에 다 모아놓고 저 혼자서 전부 상대해 드리겠다. 단, 장난치거나 노이즈 마케팅하려는 분들을 거르기 위해 최소한의 참가비는 1인당 100만원이다. 대학생과 대학원생은 50만원으로 할인한다”고 덧붙였다.

이 대표는 “저에게 주는 돈이 아니다. 지정하는 군부대에 기부하라”며 “관련해 문제가 없는지 선관위 유권해석 후 기부처를 최종 공지할 예정”이라고 부연했다.

그는 또 “군말 말고 자신 있는 분들만 신청하시라. 누가 5인분 내고 용병 5명 데려와도 괜찮고 어떤 형식도 괜찮다. 주변의 부정선거론자들에게 이 글과 이벤트를 널리 알려달라”고 했다.

앞서 유튜브채널 ‘자영업의 모든 것’을 운영중인 박세범 씨는 지난해 12월 9일 ‘부정선거를 반박하면 1억원을 주겠다’며 토론을 제의했다.

이 대표는 지난 6일 이 제안을 수락하면서 “1억원 받으면 동탄 어디 도서관에 책이라도 사줘야겠다 싶어서 설레고 있다”고 했다.

이후 이 대표가 미국, 멕시코 출장 등으로 토론 일정을 조율하지 못하자 박씨 측은 “이준석 대표님 도망간 건 아니죠?”라며 이 대표를 자극했다.