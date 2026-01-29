알리페이·위챗페이 결제 비중 97.7% 제휴 마케팅으로 외국인 고객 혜택 확대

[헤럴드경제=박연수 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난해 외국인 결제 금액이 전년 대비 74.2% 했다고 29일 밝혔다.

한중 관계 개선과 K-컬쳐 확산에 따른 방한 수요가 복합적으로 작용한 결과다. 특히 2023년을 기점으로 외국인 관광 수요가 회복되면서 GS25의 외국인 결제 매출도 매년 증가 추세를 이어가고 있다.

GS25의 외국인 결제 데이터를 살펴보면, 모바일 기반의 간편결제가 외국인 소비를 주도했다. 특히 알리페이와 위챗페이가 전체 결제 금액의 97.7%를 차지했다.

중국인 관광객은 춘절(2월)을 시작으로 노동절(5월), 여름방학(7~8월), 국경절(10월)까지 유입이 꾸준하다. 지역별로는 서울·제주·경기 지역이 외국인 결제 매출의 약 72%를 차지했다. 광역 단위 지역 내에서도 외국인 관광객이 밀집한 주요 관광지를 중심으로 특정 구·군의 매출 비중이 높게 나타나는 등 관광 상권에 집중됐다.

GS25는 춘절 시즌을 맞아 외국인 고객을 대상으로 프로모션을 준비했다. 알리페이 고객에겐 럭키 드로우 이벤트를 제공한다. 유니온페이 즉시 할인 프로모션은 국내 편의점 업계 단독이다. 고객 QR 스캔과 카드 등록 후 유니온페이로 결제하면 15%를 즉시 할인한다.

지병주 GS리테일 제휴마케팅팀 매니저는 “외국인 관광객 증가와 함께 결제 수단, 상권, 소비 패턴이 빠르게 변화하고 있다”며 “GS25는 외국인 결제 인프라 고도화와 시즌별 맞춤 마케팅을 통해 방한 관광객 2000만 시대에 걸맞은 글로벌 편의점 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.