서울시 제1차 도시·건축공동위원회

[헤럴드경제=김희량 기자] 동대문구 장안동 283-1일대에 동북권 물류복합개발이 이뤄지며 주민복합문화시설, 중랑천 친수공간 등이 조성될 예정이다.

29일 서울시는 전날 열린 제1차 도시･건축공동위원회에서 동부화물터미널 지구단위계획 및 특별계획구역 세부개발계획 결정(변경)(안)을 수정가결했다고 밝혔다.

해당 부지는 40년간 물류터미널로 지정되어 타 용도로의 개발이 불가능해 2022년 사전협상을 통한 개발계획 마련 및 2023년 결정고시 완료했으나 민간사업자 제안에 따라 지난해 공공과 민간이 추가 협상을 진행하여 개발계획(안)을 재검토 및 보완했다.

이번 지구단위계획 변경(안)은 주거지역과 인접한 후면 지상부의 개발밀도를 축소하고 지역 주민들을 위한 문화복합시설을 배치했다. 지상부는 7140㎡의 대규모 입체녹지를 조성하여 지역의 활력공간을 마련했다. 특히 기존 평균 개발밀도는 용적률 565%에서 금번 용적률 433%로 개발규모를 대폭 하향했다.

또 사업자가 중랑천 인접 부지에 약 50억 원 규모의 ‘(가칭)펀스테이션’을 추가 조성해 제공한다. 펀스테이션은 민간 개발사업에 적용되는 최초 사례로 중랑천에서 즐기는 러닝, 자전거 이용자들의 편안한 쉼터 역할을 할것으로 기대된다.

동대문구에서 운영하는 복합문화시설은 주민설문조사 용역 결과 및 자치구 의견을 반영해 교육지원센터, 체육시설, 도서관 등 연면적 약 5,800㎡의 대규모 복합문화시설로 조성한다. 또 기후위기 대응을 위해 탄소제로 제도 도입 및 공개공지 계획하고 미리내집 등 임대주택 76세대 공급을 통해 사회적 주거약자를 지원한다.

시는 이번에 결정된 안에 대해 3월 중 지구단위계획 결정고시하고 향후 건축위원회 심의 등 건축 인･허가 과정을 거쳐 2027년 착공, 2031년 준공을 목표로 하고 있다. 서울시 관계자는 “동부화물터미널 지구단위계획 변경을 통해 녹지공간을 입체적으로 마련하여 주민 친화형 개발이 될 수 있도록 지원하고 동북권역 경제 활력에 동참하여 다시, 강북전성시대를 뒷받침할 원동력이 되길 기대한다”고 말했다.

이날 서울시는 도시·건축공동위원회에서 석계역 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정(안)에 대해서도 수정가결했다.

대상지는 지하철 환승역인 석계역 일대로, 역세권 중심기능 및 연결기능 강화를 목표로 8만2158㎡ 규모의 지구단위계획구역 신설 계획을 수립했다.

성북 화물선 폐선 및 광운대역 물류부지 지구단위계획 추진으로 주기능이 약화된 유통업무설비 부대시설 부지를 대상으로 특별계획구역 지정을 통해 체계적인 관리방안을 마련한 것이 골자다.

특별계획가능구역 4개소를 계획하여 공공기여를 통해 공공성을 확보하면서 업무시설·판매시설 등 가로활성화를 위한 권장용도를 설정하여 역세권 생활서비스 기능 강화를 위한 기반을 마련했다.

아울러 활성화된 석계로변 생활가로를 대상으로 차량출입불허구간 및 제한적 주차장설치기준 완화구역을 신설하였다. 이를 통해 신축 시 저층부 상가를 포함한 개발이 가능해졌다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “이번 석계역 지구단위계획 결정을 통해 석계역 일대 중심기능을 강화하고 지역생활권에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.