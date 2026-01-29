2월 13일까지…공동체당 200만원~1200만원 지원

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 ‘2026년 마을공동체 주민제안 공모사업’에 참여할 공동체를 2월 13일까지 모집한다.

‘2026년 마을공동체 주민제안 공모사업’은 참여·소통·나눔의 공동체 활동을 장려하기 위해 추진하는 사업으로, 마을의 현안을 해결하고 살기 좋은 마을을 만들기 위해 주민 스스로 기획한 활동을 지원한다.

이번 공모는 ▷마을성장 활동 ▷네트워크 활동 ▷마을축제 활동 ▷공동체 활동 공간 조성(리모델링) 등 분야로 구분해 진행한다.

총 사업비는 7500만원이며, 공모 분야에 따라 공동체당 최소 200만원에서 최대 1200만원까지 지원한다.

지원 자격은 의왕시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 5명 이상의 주민 모임이며, 공모사업 참여를 희망하는 공동체는 사업신청서를 의왕시 자치행정과(시청로 11, 증축동 2층)를 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

공모 사업에 대한 자세한 내용은 의왕시 홈페이지 고시공고란에서 확인 하거나 의왕시 자치행정과 사회적협력팀으로 문의하면 안내 받을 수 있다.

권희순 자치행정과장은 “이번 공모 사업의 참여를 통해 지역의 많은 공동체가 주민 스스로의 힘으로 마을을 변화시키는 경험을 하길 바란다”며, “마을의 고유자원을 활용한 뜻깊은 공동체 활동이 이번 사업에서 활발히 추진되기를 기대한다”고 말했다.