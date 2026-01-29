우리동네키움센터, 오전 7시부터 아침돌봄 및 안전한 등교 지원...지역아동센터, 최대 24시까지 야간돌봄 제공...우리동네키움포털 온라인 신청으로 간편하게

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구 ( 구청장 류경기 ) 가 초등학생 자녀를 양육하는 가정의 돌봄 공백을 해소하기 위해 아침과 야간 시간대를 아우르는 돌봄 체계를 운영한다 .

구는 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 시간대에 전문 인력이 아동의 안전을 관리하는 ‘ 아침돌봄 키움센터 ’ 와 ‘ 지역아동센터 야간돌봄서비스 ’ 를 통해 안정적인 돌봄 환경을 제공한다 .

구는 등교 전 돌봄이 필요한 가정을 지원하기 위해 ‘아침돌봄 키움센터’를 운영하고 있다. 현재 우리동네키움센터 1호점과 5호점 2개소에서 서비스를 제공하고 있으며, 오전 7시부터 9시까지 아침돌봄과 함께 학교까지의 안전한 등교를 지원한다.

아울러 구는 야간 시간대 돌봄이 어려운 가정을 지원하기 위해 ‘지역아동센터 야간돌봄서비스’를 운영하고 있다. 현재 지역아동센터 4개소에서 서비스를 제공하고 있으며, 이 중 1개소는 최대 24시까지, 나머지 3개소는 오후 10시까지 돌봄서비스를 제공한다.

이용 대상은 등교 전 또는 오후 6시 이후 돌봄이 필요한 초등학생으로 신청은 서울시 ‘우리동네키움포털’을 통해 온라인으로 가능하며, 이용 요금은 무료다.

류경기 구청장은 “아침과 야간 시간대를 잇는 돌봄 정책이 맞벌이 부모의 양육 부담을 덜어주길 바란다”며 “앞으로도 아동이 행복하고 건강하게 성장할 수 있는 중랑을 만들어 가겠다”고 말했다.