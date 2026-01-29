2월부터 출생신고 시 육아용품 지원... 임산부 선호 반영한 지원 품목 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 출생신고 기념품 지원사업 ‘어여와 아가야!’를 새롭게 추진한다.

‘어여와 아가야!’는 출생신고 시 육아용품을 지원하는 사업으로, 출산을 축하고 육아 초기 가정의 부담을 덜기 위해 마련됐다

특히 이 사업은 정책 기획 단계부터 실수요자의 의견을 반영하기 위해 관내 임산부를 대상으로 선호도 조사를 시행했다. 그 결과 아기 건강과 환경까지도 고려할 수 있는 다회용 이유식 보관용기가 지원 품목으로 선정됐다.

이번에 제공되는 이유식 보관용기는 식물유래 성분의 이유식기 브랜드 ‘마더스콘’ 제품으로, 다회 사용이 가능해 육아 가정의 활용도가 높을 것으로 기대된다.

출생신고 기념품은 신생아 1명당 1세트가 지급되며, 오는 2월부터 관할 동주민센터에서 출생신고 시 즉시 수령할 수 있다.

또한 2026년 1월 출생자에 대해서도 소급 지원할 예정으로, 대상 가정에는 개별 문자로 안내할 계획이다.

마더스콘 관계자는 “출산 가정을 응원하는 의미 있는 공공정책에 동참하고자, 시중가보다 저렴한 가격으로 계약했다”며 “환경과 건강을 함께 고려한 제품으로 출산 가정에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

김미경 은평구청장은 “출생신고와 연계한 육아용품 지원을 통해 출산 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 은평을 만들기 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.