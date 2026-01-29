계약 조기 발주·대금 집행 앞당기고, 30억 이상 사업은 공정·집행 별도 관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 경기 둔화와 서민 경제 어려움이 이어지는 상황에서 지역 경제 회복과 민생 안정을 위해 2026년도 예산을 상반기에 집중 집행하기로 했다고 밝혔다.

구는 신속 집행이 가능한 사업을 선별해 해당 예산의 70%를 상반기 안에 집행하는 것을 목표로 삼고, 집행 과정을 체계적으로 관리할 방침이다.

구가 내세운 키워드는 ‘민생 직결’이다. 지역 내 소비·투자를 자극할 수 있는 사업은 집행 시점을 앞당기고, 취약계층 지원 등 주민 생활에 곧바로 닿는 사업은 절차를 단축해 현장 체감도를 높인다는 계획이다. 정부 역시 2026년 상반기 공공 부문 재정 집행을 60% 수준으로 끌어올리는 ‘신속 집행’ 기조를 밝힌 바 있다.

동대문구는 이를 위해 ‘신속 집행 추진단’을 구성해 △민생과 직결되는 사업 우선 검토 및 선순위 집행 관리 △계약의 조기 발주와 계약대금 적극 집행 △계약심사 등 기간 단축 및 행정 절차 개선 △30억 원 이상 대규모 투자사업 공정·집행 현황 별도 관리 △집행 부진 사업 점검과 관리 강화 등을 추진한다는 구상이다. 필요할 경우 행정 절차 간소화와 집행 규정 완화도 함께 검토한다고 했다.

동대문구는 지난해 상반기 재정 집행 평가에서 집행률 60.1%를 기록해 행정안전부의 ‘우수 지자체’로 선정된 바 있다. 구는 당시 계약 선금 지급 특례 활용, 부진 사업 원인 분석 등으로 집행 속도를 끌어올렸다고 설명했다.

올해는 ‘부서 책임’도 더 분명히 하겠다는 입장이다. 구는 집행 실적 등을 종합 평가해 추진 우수 부서를 선정하고 포상하는 방식으로 참여도를 높이겠다고 밝혔다.

이필형 구청장은 “상반기 신속 집행은 지역 경제 회복을 위한 직접적인 재정 운용 수단”이라며 “집행의 속도와 투명성을 함께 높여 주민이 체감할 수 있는 민생 안정 성과로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

그러나 신속 집행으로 인한 부실 공사 관리 등도 잘 살펴야 한다는 의견도 나오고 있다.