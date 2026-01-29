1월 26일 ~ 2월 8일(2주간), ‘2026 케미스트릿 강남역 푸드위크’ 개최 ‘중식 여왕’ 정지선 셰프를 비롯한 요리·인플루언서 전격 참여로 골목의 맛 업그레이드 골목 식당에 ‘스타 셰프의 손길’을 더해 상점별 메뉴 개발 및 맞춤 컨설팅

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“케미스트릿 강남역 상권이 다시 찾고 싶은 미식 공간으로 자리매김하길 바랍니다”

전성수 서울 서초구청장은 K-맛을 대표하는 미식의 중심, 서초강남역 골목상권에서 2월 8일까지 ‘2026 케미스트릿 강남역 푸드위크’를 개최한다며 이같이 밝혔다.

이번 푸드위크는 다양한 맛집이 즐비한 케미스트릿 강남역 상권의 특성을 살려 특별한 ‘K-맛’을 선보이자는 취지로 마련됐다. 이 주간에는 방송 프로그램 ‘흑백요리사’, ‘냉장고를 부탁해’ 등으로 대중적 인지도를 쌓은 스타 셰프들도 상권 활성화에 동참한다. ‘중식 여왕’으로 불리는 정지선 셰프를 비롯해 박준우, 김시연 등 요리 전문가와 미식 인플루언서들이 상권 내 9개 매장에 맞춤형 컨설팅을 진행하고 ‘업그레이드 레시피’를 전수한다고 해 기대를 모은다.

앞서 서초구는 사전에 참가 매장을 모집해 ▲쿠노카츠 ▲오피티알 ▲이가식당 ▲주인장 ▲닭동가리 ▲서울집 ▲더막창스 ▲김밥왕 ▲돌판집 총 9개 매장을 최종 선정했다. 이후 지난 25일까지 셰프들이 직접 방문해 각 매장의 특성을 살린 레시피 교육과 맞춤형 컨설팅을 진행한 바 있다.

이번 행사 기간에는 선정된 9개 매장에서 셰프와 상인이 함께 완성한 특별 메뉴를 선보이며, SNS 인증 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램도 함께 운영된다. 해당 메뉴는 행사 종료 후에도 지속적으로 판매할 예정이다.

28일에는 전성수 구청장이 매장 중 하나인 ‘더막창스’에 일일 매니저로 참여해 음식 준비와 홍보, 판매에 나섰다. ‘더막창스’와 정지선 셰프가 콜라보한 신메뉴 ‘갓김치 볶음밥’을 직접 요리하고, 막창과 갓김치의 맛 케미를 손님들에게 열정적으로 설명하는 등 현장 분위기를 한층 끌어올렸다고 구 관계자는 전했다.

’케미스트릿 강남역‘은 서초대로 75길·77길 일대 상권으로, 2024년 서울시 로컬브랜드 상권으로 선정되며 사람과 거리, 공간 간의 ’케미스트리‘가 살아 있다는 의미의 해당 브랜드를 구축 후, 브랜딩을 추진 중이며 올해 3년 차 사업에 접어들었다.

구는 케미스트릿 강남역을 K-맛을 대표하는 미식 중심 골목상권으로 육성해 서울 대표 글로컬 상권으로의 도약을 목표로 하고 있다. 이번 행사 역시 상인의 역량을 강화하는 동시에 상권 전체의 경쟁력을 높이기 위한 이벤트로 서초구·서울시가 주최, 서초여성일자리주식회사가 주관한다.

전성수 서초구청장은 “셰프들과 함께 새롭게 개발한 요리를 맛보기 위해 많은 분이 케미스트릿 강남역을 찾아주시길 바란다”며 “이번 행사를 통해 경기 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들에게는 힘이 되고, 케미스트릿 강남역 상권이 다시 찾고 싶은 미식 공간으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.