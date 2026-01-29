[헤럴드경제=도현정 기자]페이스북과 인스타그램, 스레드 등의 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼을 운영하는 메타가 지난해 4분기(10~12월)에 598억9000만달러의 매출을 올렸다.
이는 전년 동기 대비 24% 상승한 규모로, 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 585억9000만달러를 상회하는 수치다.
주당순이익도 8.88달러로 시장전망치인 8.23달러보다 높게 나왔다.
[속보] 삼성전자 반도체 4분기 영업이익 16.4조원 ‘신기록’
[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 반도체 사업의 지난해 4분기 영업이익이 16조4000억원으로 집계됐다. 이는 2018년 3분기 13조6500억원을 뛰어넘는 역대 최고치다. 삼성전자는 29일 반도체 사업을 총괄하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 작년 4분기 매출이 44조원, 영업이익은 16조4000억원을 기록했다고 밝혔다. 반도체 부문의 매출이 40조원에
“기차에 540t 실었다” 北에 밀가루 무더기로 수출하는 ‘이 나라’
[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 북한에 밀가루 540t을 보냈다고 미국의 북한전문 매체 NK뉴스가 26일(현지시간) 전했다. NK뉴스에 따르면 러시아 연방 검역 세관 시베리아지부는 보도자료에서 쿠즈바스 노보쿠즈네츠크에서 만들어진 밀가루가 13일부터 3차례 품질검사를 한 뒤 기차에 실었다고 밝혔다. 쿠즈바스는 최근 몇 년간 북한에 밀가루를 반복적으로 수출한 곳이다. 러시아가 북한에 밀가루를 보내는 것은 올해 들어선 처음이다. 북한은 최근 러시아와의 관계 강화와 경제 교류 확대 일환으로 밀을 주요 식량으로 삼고 밀 소비를 장려했다. 지난해 1~7월 북한의 러시아산 밀가루 수입액은 330만달러(약 48억원)였다. 전년 동기 대비 50% 증가한 값이다. 김정은 북한 국무위원장은 2021년 말에 열린 노동당 제8기 4차 전원회의에서 “인민의 식생활 문화를 흰쌀밥과 밀가루 음식 위주로 바꾸겠다”며 ‘새시대 농촌 혁명강령’을 제시한 바 있다. 기존 북한 주민들의 주식이자 배급식량이었던 강냉이(
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.