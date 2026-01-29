마포사랑상품권 2월 6일 오후 3시 발행, 월 50만 원 한도 마포땡겨요상품권 2월 3일 오전 10시 발행, 월 20만 원 한도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 민족대명절 설을 맞아 118억 원의 마포사랑상품권과 5억 원의 마포땡겨요상품권을 발행한다.

마포사랑상품권은 2월 6일 오후 3시부터 5% 할인된 금액으로 개인당 월 50만 원 한도 내에서 구매할 수 있다. 최대 보유한도는 150만 원이다. 사용 유효기간은 구매일로부터 5년이다.

상품권은 마포구 내 2만7000여 개 서울페이 가맹점에서 사용할 수 있으며, 자세한 가맹점 현황은 서울페이플러스 앱 내 가맹점 찾기 메뉴에서 확인할 수 있다.

지난해 처음 발행했던 공공배달앱 ‘서울배달+ 땡겨요’의 전용 상품권인 마포땡겨요상품권도 발행한다.

마포땡겨요상품권은 2월 3일 오전 10시부터 15% 할인된 금액으로 개인당 월 20만 원 한도 내에서 구매할 수 있다. 최대 보유 한도는 100만 원이다. 사용 유효기한은 구매일로부터 1년이다.

땡겨요 앱에서 마포구 내 2600여 개 가맹점의 배달 음식을 주문할 때 마포땡겨요상품권을 적용해 사용할 수 있다.

마포사랑상품권과 마포땡겨요상품권은 모두 ‘서울페이플러스’ 모바일 앱에서 계좌인출, 체크카드, 신용카드로 구매할 수 있다. 단, 신용카드로 구매한 상품권은 선물하기와 환불이 불가하므로 유의해야 한다.

마포사랑상품권의 구매 및 사용 관련 문의는 서울페이플러스 고객센터로 하면 된다. 마포땡겨요상품권은 구매 문의는 동일하게 서울페이플러스 고객센터로, 사용 문의는 땡겨요 고객센터로 하면 된다.

땡겨요 앱에서는 페이백 프로모션과 쿠폰 혜택 등 다양한 이벤트를 확인할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “새해 첫 발행되는 마포사랑상품권과 마포땡겨요상품권이 구민들의 가계 부담을 덜고, 소상공인에게는 매출 증대에 도움이 되어 모두가 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.