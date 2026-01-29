위조 명함·공문 활용한 사칭 사례신속 확인…관악구청 소상공인정책팀서 ‘상시 운영’ 의심 시 즉시 전담창구 확인 또는 경찰 신고 당부…사전 예방으로 안전한 상권 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 최근 공무원을 사칭한 사기 피해 사례가 잇따름에 따라 소상공인의 금전적 피해를 예방하기 위해 ‘소상공인 전담창구’를 본격적으로 운영한다.

최근 위조된 명함이나 공문서를 이용해 실제 행정 절차나 관공서 발주를 가장한 뒤 물품 대리구매나 긴급 구매를 명목으로 선입금을 요구하는 사기 수법이 확산되고 있다. 이에 구는 사칭 의심 사례에 대한 신속한 접수와 진위 확인 체계를 구축하여 피해를 최소화할 방침이다.

전담창구는 지역상권활성화과 소상공인정책팀에서 운영하고 있으며, 관내 소상공인과 자영업자를 대상으로 상시 운영한다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 근무 시간 외나 공휴일에는 당직상황실을 통해 접수된 내용을 전담창구로 연계해 업무 공백을 최소화한다.

전담창구에서는 ▲공무원 명의 연락, 명함, 공문서에 대해 실제 소속 및 발주 여부 확인 ▲위조 명함, 가짜 공문을 활용한 사칭 유형 등 최신 사례 안내 ▲상황별 대응 요령과 예방 수칙 안내 등 원스톱지원을 제공한다.

또한, 구는 접수된 사례들을 유형별로 분석하여 관악구 누리집과 유관 기관, 상인단체 등에 실시간으로 공유함으로써 유사 사례 재발 방지에 주력할 계획이다.

구 관계자는 “공공기관은 어떠한 경우에도 물품 구매 등을 명목으로 개인에게 선입금을 요구하지 않는다”는 점을 거듭 강조하며, “사칭이 의심될 경우 즉시 전담창구를 통해 사실 여부를 확인하고, 피해가 발생했을 때는 경찰청에 신고할 것”을 당부했다.

박준희 관악구청장은 “공무원 사칭 사기는 소상공인의 생계를 위협하는 파렴치한 범죄”라고 지적하며, “전담창구 운영을 통해 소상공인이 안심하고 생업에 전념할 수 있는 환경을 조성하고, 예방 중심의 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

전담창구 이용 및 공무원 사칭 사기 예방에 관한 자세한 사항은 관악구청 지역상권활성화과 소상공인정책팀으로 문의하면 된다.