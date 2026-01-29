[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]고령군 대표 축제인 ‘고령 대가야축제’가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘2026~2027 문화관광축제’에 최종 선정됐다.
29일 고령군에 따르면 고령 대가야축제는 ‘2024~2025 문화관광축제’로 이미 선정된 데 이어 2024년 최우수 문화관광축제로 선정되는 등 축제 운영 역량과 경쟁력을 인정받아 왔다.
이러한 성과를 바탕으로 이번 ‘2026~2027 문화관광축제’에도 연속 선정되는 성과를 거두게 됐다.
향후 2년간 국비 지원과 함께 국가 지정 문화관광축제로서 축제 브랜드 가치를 한층 높일 수 있는 기반을 공고히 했다.
오는 2026 고령 대가야축제는 ‘다시 시작하는 대가야 : RE-BORN’이라는 주제로 오는 3월 27일부터 29일까지 대가야역사테마관광지와 대가야박물관, 문화누리 등 대가야읍 일원에서 개최될 예정이다.
이번 축제는 대가야의 근본과 현재를 잇는 메인 콘텐츠 고도화, 야간관광 특화 프로그램 강화, 관광객 수용태세 집중 개선 등을 통해 축제의 완성도를 한층 끌어올리는 데 중점을 둔다.
고령군은 올해 문화관광축제 선정을 발판 삼아 관광객 유치 확대와 야간관광 활성화를 통해 체류형 관광지로의 도약을 본격화하고, 지역경제 파급효과 창출에도 박차를 가할 방침이다.
고령군 관계자는 “2026 ~ 2027 문화관광축제로 선정된 것은 대가야의 역사적 가치와 고령군의 축제 추진 역량을 대외적으로 인정받은 성과”라며 “세계유산과 고도(古都)에 걸맞은 품격 있는 축제 추진을 통해 고령을 대한민국을 대표하는 역사문화관광 도시로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.
kbj7653@heraldcorp.com