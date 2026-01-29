[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회는 제322회 임시회 첫날인 28일 올해 첫 민생현장탐방의 일환으로 수성알파시티 롯데쇼핑몰 건설 현장(수성구 대흥동 일대)을 방문했다.

이날 이만규 의장을 비롯한 이재화·김원규 부의장 등 대구시의원들과 사무처 직원들은 임시회 제1차 본회의 종료 직후 현장을 찾았다.

이번 현장탐방은 롯데쇼핑몰 ‘타임빌라스 수성’ 건설 지연에 따라 사업 현장을 확인하고 공사 지연 사유 및 신속한 사업 추진을 위한 이해관계자들의 의견 수렴을 위해 이뤄졌다.

의원들은 사업시행자(롯데건설)로부터 쇼핑몰 건설 현황에 대한 보고를 받았으며 공사가 지연되는 이유에 대해 물으며 신속한 사업 추진을 위한 조치를 당부했다.

롯데쇼핑은 대형 쇼핑몰을 수성알파시티 내 건립하고자 2014년도에 부지를 매입했으며 2023년 9월 착공 후 올해 6월 준공을 목표로 합의각서를 작성했지만 현재 전체적인 사업 일정이 다소 지연되고 있다.

이만규 대구시의회 의장은 “수성알파시티는 비수도권 최대 소프트웨어 집적단지이며 대구 경제 체질을 바꾸는 핵심무대”라며 “대구시는 여기에 들어서는 대규모 쇼핑몰이 신속하게 건립될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.