[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 이영찬 평생교육원장이 외국인·이민자의 안정적인 정착과 사회 통합에 기여한 공로를 인정받아 법무부장관으로부터 ‘사회통합정책 추진 유공’ 표창장을 수상했다고 28일 밝혔다.

이 원장은 지난 2014년 동국대 WISE캠퍼스에 이민자사회통합센터를 설치한 이후 12년간 법무부 사회통합프로그램을 안정적으로 운영하며 지역 기반의 이민자 통합 모델을 구축해 왔다.

특히 언어와 문화 교육에 그치지 않고 생활, 법률, 취업, 자립을 아우르는 통합 지원 체계를 마련해 외국인 유학생과 결혼이주여성, 외국인 근로자 등 다양한 이민자들의 실질적인 지역 정착을 도왔다는 평가를 받았다.

또 현장 수요를 반영한 교육 설계와 지역 유관기관과의 협력을 통해 사회통합 정책의 효과를 지속적으로 확장해 온 점도 인정받았다.

동국대 WISE캠퍼스 이영찬 평생교육원장은 “이번 수상은 지역사회와 함께 축적해 온 사회통합의 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 현장 중심의 실천과 교육 혁신을 통해 포용과 공존의 사회를 구현하는 데 기여하겠다”고 말했다.